ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın füze ve İHA üretiminde yer alan tedarik zincirlerine katkıda bulunduğu tespit edilen toplam 32 kişi ve kuruluşun yaptırım kapsamına alındığı belirtildi. Bu kuruluşlar Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hong Kong, Hindistan, Almanya ve Ukrayna’da faaliyet gösteriyor.

Açıklamada, bu ağların "Ortadoğu’daki ABD ve müttefik personeli ile Kızıldeniz’deki ticari gemilere ciddi bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

Türkiye’den yaptırım uygulanan şirketler:

Arkedya Gıda

Intro Oto Yedek Parça

Own Uçar Gıda

Royal Yapı İnşaat

Loris Turizm

Özkam Nakliyat

Artaş Gümrükleme

Hong Kong merkezli Qian Xi Long ve Hin Yun şirketlerinin, İran’ın Shahed-131 ve Shahed-136 İHA’larında kullanılan motorları üreten Mado adlı kuruluşun tedarik zincirinde yer aldığı bildirildi. Türkiye’de faaliyet gösteren yukarıdaki şirketlerin, bu ağ üzerinden yüz binlerce dolar tutarında ödeme aldığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın kararıyla birlikte söz konusu Türk şirketleri, uluslararası ticari ve finansal işlemlerde ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.