Ahmet Ahlatcı, Kanadalı Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye’de faaliyet gösteren Tüprag Madencilik şirketinden Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki yedi sahayı devraldıklarını hatırlatarak, kısa sürede önemli bir rezervin ortaya çıkarıldığını söyledi. Devredilen sahalarda 250-300 bin ons aralığında altın olduğu yönünde bilgi verildiğini ifade eden Ahlatcı, “Yaptığımız detaylı çalışmalar sonucu, sadece yedi sahadan birinin tamamında ve bir diğerinin bir bölümünde toplam 927 bin ons altın tespit ettik. Sondaj yapılmamış alanlarımız da var, çalışmalar ilerledikçe bu miktarın 1,5 milyon onsa ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

“İlk altını 2027’nin başında almayı planlıyoruz”

Sahadaki faaliyetlerin hız kazandığını belirten Ahlatcı, şu anda 50 kişilik bir ekiple sondaj çalışmalarının sürdüğünü, ilerleyen dönemde bu sayının bine çıkacağını açıkladı. Bulunan altının mevcut piyasa değeriyle yaklaşık 4 milyar dolar ettiğini belirten Ahlatcı, “Bu rezervin yüzde 71’i devletimize kalacak. Ekonomimiz için büyük bir kazanç. Amacımız toplamda 3,5 milyon ons altına ulaşmak. İlk altını 2027’nin başında alırız diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

170 Milyar TL’lik Potansiyel Değer

Tespit edilen 927 bin ons altının Türkiye ekonomisine yaklaşık 170 milyar TL katkı sağlayacağını vurgulayan Ahlatcı, bölgedeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve rezerv miktarının artma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.