YÖK’ten yapılan açıklamada, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) veya uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla üniversitelere başvurabildiği belirtildi. Açıklamada, bu öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadığının altı çizildi ve YKS’ye yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının girebildiği hatırlatıldı.

Uluslararası öğrenciler için ayrılan kontenjanların ise üniversitelerin teklifleri doğrultusunda YÖK tarafından onaylandığına dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Uluslararası öğrenci oranı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 5’i düzeyindedir. Bu öğrenciler yalnızca TR-YÖS veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlarla yerleşebilmektedir. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, ülkeler arası kültürel ve akademik bağların gelişmesinde köprü rolü üstlenmektedir. Bugün itibarıyla 194 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Türk üniversitelerinden mezun olarak ülkeleriyle ilişkilerimize önemli katkılar sağlamaktadır.”

YÖK, kamuoyuna resmi kurumlarca açıklanan bilgilerin dikkate alınması çağrısında bulunarak, “Eğitim sistemimize ve uluslararası ilişkilerimize zarar vermeyi amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemelidir” uyarısında bulundu.