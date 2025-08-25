Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özvar, “Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk gibi başarı sırası barajı bulunan tüm programlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı” ifadelerini kullandı.

Mühendislik fakültelerinde doluluk oranının yüzde 97’yi geçtiğini, öğretmenlik programlarının ise yüzde 95 seviyesinde olduğunu belirten Özvar, yükseköğretimde başlatılan dönüşümün sonuç verdiğini vurguladı. Özvar, “Yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere odaklanan yeni programlarımıza öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl ilk kez açtığımız 3 lisans ve 24 ön lisans olmak üzere toplam 27 programın kontenjanlarının tamamı doldu” dedi.

Özvar, yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı açılan programların öğrencilerden büyük rağbet gördüğünü, bu durumun gelecek yıllar için umut verici olduğunu kaydetti.