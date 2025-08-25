ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, tercih sürecinin ardından yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Adaylarımız bugün itibarıyla sonuç ekranına erişebilir. Üniversiteye adım atacak tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bu yıl sınava başvuran milyonlarca aday arasından tercih yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını öğrenerek eğitim hayatlarında yeni bir döneme başlayacak. Üniversite kayıtları ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Uzmanlar, sonuçların açıklanmasının ardından adayların hem kayıt hem de ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.