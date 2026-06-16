Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 6. Geleneksel El Emekleri Festivali kapsamında Bursa'ya gelen Filistin ekibini ağırladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne katılan Filistin ekibi ile bir araya geldi. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen anlamlı buluşmada, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. Filistin ekibiyle sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, festival sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 'Yıldırım'da kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda düzenlediğiniz 6. Geleneksel El Emekleri Festivali, yoğun katılımla tamamlandı. Filistin'den gelen girişimci kadınların el emeği ürünleri de festivalimizde sergilendi. Festivalimizin farklı şehirlerden ve ülkelerden girişimci kadınları bir araya getiren güçlü buluşmaya dönüşmesi bizim için büyük bir mutluluk' dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı. Yılmaz, 'Filistinli kardeşlerimizi Yıldırım'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür ve sanat, milletleri birbirine yakınlaştıran en güçlü değerlerdir. Bu kapsamda Filistin'in zengin kültürel mirasının ve geleneksel el sanatlarının festivalimiz aracılığıyla vatandaşlarla buluşmasının anlamlı olduğunu düşünüyorum. Filistin halkıyla dayanışmamızı ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Filistinli kadınların ürettikleri el emeği ürünlerin festivalimize ayrı bir değer ve zenginlik kattığına inanıyorum' dedi. Filistinli ekibi ise gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.