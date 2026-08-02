Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde belediyeyi ziyaret ederek ilçede yürütülen hizmet ve projeler hakkında bilgi aldı.

Binali Yıldırım'a ziyaretinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Otlukbeli Kaymakamı Volkan Oral ve kurum amirleri eşlik etti.

Heyet, Otlukbeli Belediyesi'nde Belediye Başkanı Yusuf Tektaş tarafından karşılandı. Ziyarette ilçede devam eden yatırımlar, belediye hizmetleri ve planlanan projeler hakkında bilgi alan Yıldırım, yürütülen çalışmaları değerlendirerek Başkan Tektaş'a başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.