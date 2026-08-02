Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı, kentin tüm idari ve coğrafi sınırlarını kuşatan, teşkilat içi demokrasiyi zirveye taşıyan ve tam anlamıyla bir gövde gösterisine dönüşen ilçe kongreleri sürecini coşkuyla ve büyük bir başarıyla tamamladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından çizilen vizyon doğrultusunda 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' ana temasıyla icra edilen bu tarihi kongre maratonu; salonlara sığmayan yüksek heyecan, kesintisiz bir dava coşkusu ve teşkilat yapısına kazandırılan taze dinamizm ile sona erdi.

Gaziantep'in metropol merkezlerinden kırsaldaki en uç noktalarına kadar 9 ayrı ilçede gerçekleşen bu kapsama alanı geniş süreç, sadece rutin bir seçim takvimi değil; Milliyetçi-Ülkücü hareketin Gaziantep'teki köklü yapısını taze kanla tahkim ettiği, kenetlenmeyi en üst seviyeye çıkardığı ve geleceğin siyaset stratejisini şekillendirdiği stratejik bir dönüm noktası oldu.

'Sahadaki irademiz çelikten bir sözleşmeye dönüştü'

Kongre maratonu boyunca salonlara yansıyan yüksek coşkunun, kadrolardaki yenilenme ruhunun ve teşkilat disiplininin altını çizen MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı olarak, dinamik ve kucaklayıcı bir dönemin kapılarını araladık' dedi.

İl Başkanı Kılıç, 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' vizyonuyla yola çıktığımız bu kutlu yürüyüşte; kalbimizdeki sarsılmaz dava bağını ortak akılla, tazelenen bir heyecan ve rekor bir coşkuyla birleştirdik. MHP Gaziantep Teşkilatları olarak kentin her sokağına, her mahallesine ve her hanesine dokunacak yeni, dinamik ve kucaklayıcı bir dönemin kapılarını araladık. 18 Temmuz tarihinde Şehitkamil ilçe kongremizle yaktığımız o meşale; Şahinbey, Oğuzeli, Nizip, Araban, Yavuzeli, İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde dalga dalga büyümüş, 1 Ağustos itibarıyla Karkamış ilçe kongremizle taçlanmıştır. '9 İlçe 9 Işık' sloganıyla sürdürdüğümüz bu kutlu süreçte, 9 ilçemizin tamamında teşkilatlarımız yenilenmiş, kadrolarımız tazelenmiş ve birliğimiz çelikten bir iradeyle perçinlenmiştir.

Ülkücü hareket, ayrıştıran değil birleştiren; bölen değil bütünleştiren bir anlayışla Gaziantep'imizin tüm kılcal damarlarına ulaşmıştır. Yapılan seçimler sonucunda sadece ilçe yönetimlerimiz belirlenmemiş, aynı zamanda Milliyetçi-Ülkücü hareketin Gaziantep'e dair gelecek tasavvuru ve teşkilatın sahadaki sarsılmaz kararlılığı bir kez daha tescillenmiştir. Buradan tüm hemşehrilerime ve kamuoyuna açıkça ilan ediyorum: Tazelenen kadrolarımız, coşkulu teşkilatlarımız, ortak aklımız ve sarsılmaz inancımızla bugün dünden çok daha güçlüyüz' dedi.

Genel merkez temsilcileri ve divan heyetine teşekkür

Kongrelerin yüksek organizasyon kabiliyeti, sarsılmaz bir disiplin ve teşkilat hukukuna tam uyum içerisinde sevk ve idaresini gerçekleştiren genel merkez yöneticilerine teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, '9 ilçemizin kongre takviminde bizleri yalnız bırakmayan MYK Üyelerimiz ve Milletvekillerimiz bu süreçte gücümüze güç katmıştır' şeklinde konuştu.

İl Başkanı Kılıç, 'Divan Başkanlık görevini üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyelerimiz Prof. Dr. Turan Şahin, Cüneyt Göz, Timur Şaşmaz Şerif Şaşmaz, Malatya Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ve Hatay Milletvekilimiz Lütfi Kaşıkçı'ya şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bu coşkulu ve tarihi süreçte yalnız bırakmayan, kongrelerimizin sevk ve idaresini üstün bir teşkilat şuuruyla gerçekleştiren çok kıymetli MYK Üyelerimize ve Milletvekillerimize, gösterdikleri özen ve teşkilatımıza kattıkları güç için şahsım, il yönetimim ve tüm Gaziantep teşkilatım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

'Gaziantep kazandı, Milliyetçi-Ülkücü hareket kazandı'

Tamamlanan seçim sürecinin tek galibinin Milliyetçi-Ülkücü Hareket olduğunun altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Salonlardaki yüksek coşkuya ortak olan dava arkadaşlarıma, göreve yeni seçilen ve güven tazeleyen ilçe yöneticilerine ve Gaziantep kamuoyuna sonsuz şükranlarımı sunuyorum' dedi.

İl Başkanı Kılıç, 'Sıcak havaya ve yoğun çalışma temposuna rağmen salonları hınca hınç dolduran, tazelenen kadrolarımızla geleceğimize sahip çıkan tüm dava arkadaşlarıma, göreve seçilen ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri bağrına basan kadirşinas Gaziantep halkına yürekten teşekkür ederim. Bu sürecin yegâne kazananı Milliyetçi-Ülkücü Hareket olmuştur.

Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde ve emrinde; kardeşliği kalbimizde taşıyarak, yenilenen enerjimiz, sarsılmaz inancımız ve aklımızla geleceği inşa etmeye, kentin tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.