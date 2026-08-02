Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dönen uçakların indiği yerden paylaşım yaparak, 'Gelincik tarlası gibiydi Kayseri' dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen KKTC 5. Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kıbrıs'a ilk paraşütçüleri atan uçakların iniş noktası olan Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi önünde fotoğraf çekindi. Üzerindeki milli takım formasıyla ters duran uçağın önünde fotoğraf çekinen Tatar, tarihi bir anekdot ile beraber bu kareyi paylaştı.

Tatar, 'Kayseri'den hepinize iyi sabahlar. 20 Temmuz 1974 günü Ankara Etimesgut üssünden gelen C-47 kargo uçakları sabah Kıbrıs'a ilk paraşütçüleri attıktan sonra şu an bulunduğum yerde bulunan Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Fabrikasının toprak pistine indiler. O uçaklar Kıbrıs Barış Harekatının hava indirme ayağını başlatan uçaklardı. Kayseri'deki Erkilet üssünde C-130 ve C-160'ların iniş kalkış ve yükleme işlemleri sürüyordu. Etimesgut Üssünün uçakları görevlerini yaptıktan sonra buraya inerken altlarında Türk bayraklarıyla kaplı bir Kayseri gördüler. Gelincik tarlası gibiydi Kayseri. Hava İkmal pistine indiklerindeyse çiçeklerle karşılandılar. Kayseri halkı hava ikmal nizamiyesine kavun, karpuz ve mevsim meyvelerini yığmışlardı. Şuan bulunduğum yerde hava ikmalin bahçesinde Kayserililer ikramlarıyla ve görevlerini başarıyla yapmış olmanın gururuyla Kıbrıs Barış Harekatını başlatmışlardı' ifadelerini kullandı.