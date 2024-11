Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Şehit Küçük Ahmet Sokakta bulunan Akarsu blokları belediyenin yıkım kararının ardından boşaltıldı. Ancak aylar geçmesine rağmen yıkılmaması ve halen daha kapılarının kapatılmaması yüzünden tehlike arz eden bina geceleri de şüpheli kişilerin uğrak yeri oluyor. Mahalle sakinleri bu durumdan endişe ederken, binaların bir an önce yıkılmasını istiyor. Tehlike saçan binadan parça parça betonların döküldüğü gözlemlenirken, bunun da can güvenliği için tehdit oluşturduğu ifade edildi.



Herhangi bir olay yaşanmasından endişeli olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, "Gece olunca binaya giren çıkan belli değil. Hırsızlar da burayı adeta mesken tuttu. Binada ne kadar kullanılabilir şey varsa tehlikeye bakılmaksızın girip çaldı. Kapıları kapatılıp kilitlenmediği için herkes girip çıkabiliyor. Ama tabi ki kilitlemek de çözüm değil. Çünkü binaya her yerden girip çıkmak mümkün. Bunun için bu binanın en acil şekilde yıkılması gerekiyor. Havaların soğuduğu bugünlerde bina kimsesizlerin de barınağı oldu. Mahalle sakinleri olarak geceleri buradan korkuyla geçiyoruz. Hırsızlar da bu yıkılmayan apartman sayesinde çevre apartmanlara giriş çıkış için adeta bu binayı kullanıyorlar. Binadan parça parça betonlar dökülüyor. Bina önüne park eden araçların veya sahiplerinin üstüne her an için beton düşme tehlikesi var. Yetkililerden acilen bu binanın yıkılmasını veya hiç değilse tamamen kapatılarak gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.