Kuraklık tehdidinin pamuk ekimi öncesinde endişeleri artırdığı bölgede, sulama konusunda nasıl bir yol izleneceği halen netlik kazanmazken, buğday tarlalarında yüzler gülmeye başladı. Özellikle Mart ve Nisan aylarında beklenen yağışların gelmemesi, buğdayın gelişimini olumsuz etkilemişti. Ancak Nisan ayı sonunda etkili olan sağanaklar, üreticilere derin bir nefes aldırdı.

Söke Ovası’ndaki çiftçiler, buğday için kritik dönemde gelen yağışların verim üzerinde olumlu etkisi olacağını belirtirken, pamuk üretimi için sulama planlamalarının bir an önce netleşmesini bekliyor.