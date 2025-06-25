Mahkeme, 20 Haziran 2025 tarihli duruşmada alınan kararla birlikte, konkordato sürecini denetlemek üzere mali müşavir Ramazan Demir’i konkordato komiseri olarak atadı. Geçici mühlet süreci resmen başlamış olurken, davanın ilk duruşmasının 13 Eylül 2025’te yapılacağı açıklandı. Mahkeme ayrıca alacaklılara çağrıda bulunarak duruşmada hazır bulunmaları ya da vekil aracılığıyla temsil edilmeleri gerektiğini bildirdi.

Ana Şirket Yeşil GYO da Konkordato Sürecinde

Hatırlanacağı üzere, Yeşil Global İnşaat’ın ana ortağı olan Yeşil GYO da bu yılın başlarında benzer bir süreç yaşamıştı. 5 Şubat 2025’te Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunan şirket için 3 ay süreli geçici mühlet kararı verilmişti. 30 Nisan 2025’te görülen duruşmada ise bu mühlet bir ay daha uzatılmıştı.

Yeşil GYO’nun konkordato talebine gerekçe olarak, özellikle Innovia 4 projesinde yaşanan imar sorunları, müşteri iadeleri ve geri alınmak zorunda kalınan 640 konutun mali yükü gösterilmişti. Projede yaşanan bu kriz, şirketin nakit akışını ciddi şekilde zora sokarken, yatırımcı güvenini de sarsmıştı.

1997’de Kurulan Dev Yapı Grubunda Kriz Derinleşiyor

1997 yılında İhlas GYO olarak faaliyetlerine başlayan ve 2007 yılında Yeşil GYO ismini alan şirket, yıllar içinde birçok büyük konut projesine imza atmıştı. Ancak son dönemde art arda yaşanan finansal problemler ve hukuki süreçler, grubun itibarını zedelerken yatırımcılar açısından da endişe yarattı.

Borsada işlem gören Yeşil GYO hisseleri de bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş, Şubat 2025’te 8 TL seviyelerinde olan hisse değeri 5 TL’ye kadar gerilemişti. Uzmanlar, yaşanan bu süreçlerin şirketin yeniden yapılanma ihtiyacını gün yüzüne çıkardığını ve konkordato sürecinin nasıl sonuçlanacağının grubun geleceği açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.

Konkordato talepleriyle birlikte Yeşil Grubu’nun yaşadığı mali krizin derinleştiği görülürken, şirketlerin alacaklıları, yatırımcılar ve sektördeki diğer paydaşlar önümüzdeki süreci yakından takip ediyor.