Yılın son çeyreğinde (Ekim-Aralık) ise, 9 milyon 528 bin kişi yurt içinde seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşüşle 11 milyon 467 bin olarak kayıtlara geçerken, gerçekleştirilen geceleme sayısı 76 milyon 576 bin oldu. Bu dönemde seyahat başına ortalama geceleme süresi 6,7 gece olarak gerçekleşti.

Seyahat Harcamaları ve Kalemleri Artışta

2024 yılının son çeyreğinde yerli turistlerin yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin TL'ye ulaştı. Harcamaların yüzde 93'ü kişisel, yüzde 7'si ise paket tur harcamalarından oluştu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 759 TL olarak belirlendi.

Yıl genelinde ise toplam seyahat harcaması 419 milyar TL'yi aşarken, bunun yüzde 88,1'lik kısmı kişisel harcamalardan, yüzde 11,9'luk kısmı ise paket turlardan oluştu. Seyahat başına ortalama harcama tutarı 6 bin 274 TL oldu.

Harcama türlerinde en büyük payı yıllık bazda yüzde 31,8 ile yeme-içme harcamaları aldı. Ulaştırma harcamaları yüzde 24,3, konaklama harcamaları ise yüzde 16,7 paya sahip oldu. Geçen yıla göre, yeme-içme harcamalarında yüzde 81, ulaştırmada yüzde 68,7 ve konaklamada yüzde 78,8 oranında artış yaşandı.

Seyahatin Başlıca Nedeni: Yakınları Ziyaret

2024 yılında seyahate çıkış amaçları arasında yüzde 57,2 ile "yakınları ziyaret" ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 35,3 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 3,7 ile "sağlık" amaçlı seyahatler izledi. Son çeyrekte de benzer bir tablo görülerek yakınları ziyaret edenlerin oranı yüzde 63,1 oldu.

Konaklama Tercihleri Değişmedi

Yerli turistler konaklama tercihlerinde yine en çok "arkadaş veya akraba evini" seçti. 2024 yılında toplam 328 milyon 972 bin geceleme bu tür konaklamalarda gerçekleşti. Bunu 77 milyon 911 bin geceleme ile "kendi evi" ve 44 milyon 516 bin geceleme ile "otel" konaklamaları takip etti.

TÜİK verileri, pandemi sonrası canlanan iç turizmin 2024 yılında hız kesmeden büyümeye devam ettiğini ortaya koyarken, artan maliyetlerin ve enflasyonun seyahat harcamalarını da önemli ölçüde yukarı taşıdığına işaret ediyor.