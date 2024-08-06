Son yıllarda sigara kullanımının caydırıcılığı konusunda önemli adımlar atıldığını ancak halen istenilen düzeyde bir sonuç elde edilemediğini vurgulayan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Bolu Belediyesi’nin başlattığı bu uygulamanın yerinde bir uygulama olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Aydın, “Bolu Belediyesi’nin sigara izmaritleri konusunda almış olduğu bu yeni karar, sadece kenti daha temiz bir hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumun sigara konusunda daha bilinçli hale gelmesine de katkıda bulunacaktır” dedi.

“İzmaritlerde bulunan zararlı kimyasallar ekosistemimizi olumsuz etkiliyor”

Sigara izmaritlerinin çevreye bırakılmasının hem estetik hem de sağlık açısından büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Sigaranın, ekolojik yaşam üzerindeki etkilerinin tehlikeli boyutta olduğunu biliyoruz. En büyük zararı topraklarımız ve sularımız görmektedir. İzmaritlerde bulunan zararlı kimyasallar, yağmur suları ile toprağa karışarak ekosistemimizi olumsuz yönde etkiler” diyerek sigaranın birçok çevre sorununa neden olduğuna işaret ederek Bolu Belediyesi’nin aldığı bu tür önlemlerin toplumda sigara içme alışkanlıklarını değiştirebilecek önemli bir teşvik unsuru olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Sigara içmenin sadece sağlığımıza değil, çevremize olan etkilerini de sıkça vurguluyoruz. Bolu Belediyesi’nin attığı bu adım, sigara içicilerinin çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bu tür uygulamalar, sigaranın zararlarını gözler önüne sererken, toplumun genel sağlığını da koruma altına alıyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak, Bolu Belediyesi’nin bu girişimini destekliyor ve diğer şehirlerin de benzer uygulamaları benimsemelerini umuyoruz. Sigara ile mücadelenin ancak toplumun tüm kesimlerinin bilinçli ve iş birliği içinde hareket etmesiyle başarılı olabilir” diyerek sigarayla mücadele konusunda iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak hepimizin görevi olmalı”

Prof. Dr. Aydın son olarak, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize temiz bir doğa bırakmak hepimizin görevi olmalı. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak yıllardır bunun için mücadele vermekteyiz. Hem sigaranın insan sağlığına verdiği zararın anlatılması hem de çevresel sorunlara karşı gösterdiğimiz hassasiyet ve duyarlılık bunun önemli bir göstergesi. Toplumumuzu, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma bilinciyle, sigaranın son molekülü yok olana dek verdiğimiz mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.