Son verilere göre, marka bugüne kadar 200 bin eski cihazı ekonomiye kazandırırken, yaklaşık 37 bin yenilenmiş cihazı kullanıcılarla buluşturdu. Son altı ayda ise satış hacmi yüzde 100 oranında büyüdü. Yenilenmiş telefonlara en fazla ilgi gösteren iller Kayseri, Bursa, Ankara, Adana ve Sakarya olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 6 milyon ikinci el telefon el değiştiriyor. Tüketicilerin güvenilir, garantili ve uygun fiyatlı cihaza olan talebi, yenilenmiş telefon pazarının önümüzdeki iki yıl boyunca yıllık yüzde 15-20 bandında büyümesini beklenmesini sağlıyor. Bu kapsamda eski cihazlar, TSE onaylı ve BTK denetimli merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor.

Sektör uzmanları, yenilenmiş cihazların hem çevresel hem de ekonomik açıdan avantajları sayesinde talebin önümüzdeki dönemde daha da artacağını öngörüyor. Bu trend, Türkiye’de de sürdürülebilir teknolojiye yönelik farkındalığın yükseldiğini gösteriyor.