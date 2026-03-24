Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, yepyeni OMODA 5 Ultima’yı Türkiye’de satışa sundu. Stil ve pratikliği bir arada önemseyen yeni nesil sürücülere hitap eden yeni otomobil, global güvenlik standartları ve senaryo bazlı koruma çözümleriyle destekleniyor. Yoğun şehir trafiğinde hareket eden ve zaman zaman şehir dışına çıkan bu kullanıcılar; yalnızca çarpıcı tasarım ve ileri teknoloji değil, aynı zamanda güvenliği de kaliteli yaşamın temel unsuru olarak görüyor. Global pazarlarda trend belirleyen bir model olan yeni OMODA 5, akıllı sistemleri güçlü çarpışma korumasıyla birleştirerek güvenliği sadece bir “sertifika etiketi” olmaktan çıkarıp günlük yolculukların her anında hissedilen bir güven unsuruna dönüştürüyor.

Şehir içi yolculuklar için proaktif koruma kalkanı!

Yoğun saatlerde trafik ve dar kapalı otopark alanlarıyla karşılaşan yeni OMODA 5 kullanıcıları için aktif güvenlik sistemleri, sürüş stresini azaltan “görünmez bir koruyucu” görevi görüyor. Sabah trafiğinde tam hız aralığında çalışan Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), öndeki aracı takip ederek sürücünün sürekli fren yapma ihtiyacını azaltıyor. Bir yayanın aniden yola çıkması gibi beklenmedik durumlarda ise Otonom Acil Frenleme (AEB), olası çarpışmaları önlemek için devreye giriyor. Kör Nokta Tespiti (BSD) sistemi, yoğun çevre yollarında şerit değiştirirken sürücüyü uyararak arka taraftaki riskleri minimize ediyor. Buna ek olarak, Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve yüksek çözünürlüklü panoramik kamera sistemi, özellikle yeni sürücüler için zorlayıcı olabilen park ve geri manevraları çok daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Gece sürüşlerinde ise Şerit Terk Uyarısı (LDW), istem dışı şerit değişimlerini düzelterek sürüş güvenini artırıyor. Tüm bu teknolojiler yalnızca teknik özelliklerden ibaret değil, işe gidiş geliş, sosyal hayat ve kısa yolculuklar gibi günlük senaryolara entegre edilerek teknolojinin yaşamı kolaylaştırması gerektiği beklentisini karşılıyor.

Şehir dışı maceralarda maksimum güvenlik!

Yeni OMODA 5, kamp veya kırsal yolculuklar fark etmeksizin şehir sınırlarının ötesine çıktığında pasif güvenlik sistemleri güçlü bir “koruma kalkanı” oluşturuyor. Araçta kullanılan kafes tipi enerji emici gövde yapısı ve yüksek dayanımlı çelik kullanımı, çarpışma anında darbe enerjisini dağıtarak kabin bütünlüğünü koruyor. Aileler için çocuk güvenliği de öncelikli konular arasında yer alıyor. Yeni OMODA 5, standart çocuk koltuğu bağlantı noktaları ve optimize edilmiş arka yapı tasarımı sayesinde küçük yolcular için daha yüksek koruma sunarak her yolculukta ailelere güven veriyor. Bu güvenlik yaklaşımı; aşırı sıcaklardan dondurucu soğuklara kadar farklı iklim koşullarında gerçekleştirilen kapsamlı testlerle de destekleniyor. Böylece yazın sahil yollarında ya da kışın dağlık bölgelerden dönüşte araç her koşulda stabil performans sunuyor.

Geleceğin mobilite vizyonuna güç katıyor!

Yeni OMODA 5’in güvenlik yaklaşımı, şehir içi mobilitede akıllı konfor ile farklı yol koşullarında güçlü koruma arasında ideal bir denge kuruyor. Bireysellik ve pratikliği bir arada arayan genç kullanıcılar için güvenlik artık yalnızca bir özellikler listesi değil; hayatı özgürce keşfetmenin verdiği bir güven duygusu. Hafta içi şehir içi yolculuklardan hafta sonu kaçamaklarına kadar her senaryoda kapsamlı koruma sunan OMODA 5, yeni nesil sürücüler için güvenilir bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.