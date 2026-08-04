YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, delege sistemine dayalı eski siyaset anlayışını terk edeceklerini belirterek, 'YENİ Parti Türkiye'de siyaset yapış biçimini değiştirecek. Artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek; üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyaset YENİ Parti ile birlikte kurulacaktır' dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partinin örgütlenme modeli, üyelik sistemi, şeffaflık anlayışı ve siyasi hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutlak butlan kararının ardından 60 günde 22 il gezerek vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlediklerini anlatan Özel, 'Vatandaşlarımızla el ele tutuştuk. Umutsuz olanlara, korkanlara, 'Aman ha geri çekilmeyin. Teslim olmayın, teslim etmeyin, bizi bırakmayın' diyenlere dedik ki 'Hiç endişe etmeyin. Ya bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız.' Günü geldiğinde millet 'Artık yeter' dediğinde, millet 'Artık yeni bir yolu açın. Benim umutlarımı karartmayın, benim umudum olun. Sizinle birlikte yürüyeceğim, yanınızda duracağım, arkanızda duracağım, size sahip çıkacağım bir yol açın' dediğinde artık yeni yolu açmayı bir görev bildik. YENİ Partimizi 24 Temmuz günü milletin talimatıyla, milletin vekilleriyle, 91 arkadaşımızla birlikte kurduk' ifadelerini kullandı.

Artık asıl görevlerinin iktidara gelmek olduğunu söyleyen Özel, 'Şimdi asıl görevimiz, yarını birlikte kurmaktır; ortak geleceğimizi birlikte planlamak, birlikte kurmaktır. Çünkü biz YENİ Parti'yi bir partimiz olsun diye kurmadık; biz YENİ Parti'yi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk' diye konuştu.

Yeni Parti'nin milletin umudu olduğunu belirten Özel, tarihte kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği başka bir siyasi partinin olmadığını ifade etti. Özel, 'Millet istediği için partimizi kurduk. Millet, 'yeni' olsun dedi, 'YENİ Parti' dedi, adını kendi koydu, adını YENİ koyduk. Şimdi de bütçesini onların bağışlarıyla oluşturuyoruz. YENİ Parti'nin kuruluş talimatını da adını da bütçesini de millet koymuştur. Millet belirlemiştir. Bu yüce çatı altında hatırlatmak isterim ki demokrasi tarihi, bütçe hakkının ete, kemiğe büründüğü, binalar kurduğu, içine girdiği, parlamentolar oluşturduğu tarihtir' şeklinde konuştu.

Özel, Yeni Parti'nin millete karşı sorumluğu olduğunu da dile getirerek 'YENİ Parti tavanda değil, tabanda kurulmuştur. Millete rağmen değil, milletle birlikte kurulmuştur. YENİ Parti, Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyasetin partisidir. Bu partide 'Oyu bize verin, yetkiyi bize verin' ya da 'Üye olun, kenara çekilin, gerisini bize bırakın' anlayışı yoktur. Bu partiyi millet kurmuştur, bu partiye yön verecek, istikamet tayin edecek yegane güç de milletin kendisidir. Bu partinin kapıları vatanını, milletini seven, demokrasiye, adalete ve ortak geleceğimize inanın bütün demokratlara sonuna kadar açıktır' ifadelerine yer verdi.

Yeni Parti'nin yeni nesil bir siyasetin partisi olduğunu vurgulayan Özel,

'Yeni siyaset, yeni ilkelerle kurulur. İşte bugün bu toplantıda Yeni Parti'nin bu çatı altında sizlerle birlikte yaptığı ilk toplantısında Yeni Parti'nin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceğiz' dedi.

Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adım atacaklarına dikkati çeken Yeni Parti Genel Başkanı Özel, sözlerine şöyle devam etti:

'Türkiye siyasetindeki tüm kurumlar ve tüm kişiler için de bugünden sonra geri dönmeyecek bir kazanıma sahip olacak. İşte Yeni Parti üyeliği bunun ilk adımıdır. Yeni Parti üyeliği siyasi karar süreçlerine ortak olmak, sorumluluk üstlenmek, hesap sormak ve hesap verebilmek üzerine kuruludur. Yeni Parti olarak demokratik katılımı esas alan yeni bir örgütlenme modelini çalıştık ve milletimize arz ediyoruz. Bu örgütlenme modelinin asli unsuru Yeni Parti'nin eskisi olmayan, her birisi yeni; kıdemlisi olmayan, her biri bir diğeri kadar kıdemli; sözü başkasından geride olmayan, sesi daha az çıkmayan, iddiası kimsenin gerisinde olmayan; herkesin birbirine eşit, yepyeni üyeleridir. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz.'

'Eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz'

Partinin örgütlenme modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, siyasetin merkezine üyeleri koyacaklarını belirterek, 'YENİ Parti'ye yeni katılan bir üye, 'Seçimler geçti, biraz beklemelisin' denilen değil; kendisini içinde bulduğu dinamik, akışkan, kapsayıcı ve sürekli siyaset yapan bir modelin parçası olacak. Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefi ile partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik yalnızca teknik bir görev olarak kalacak. Her bir üyemiz ilçe başkanını, il başkanını ve Genel Başkanı doğrudan seçecek. YENİ Parti Türkiye'de siyaset yapış biçimini değiştirecek. Artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek; üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyaset YENİ Parti ile birlikte kurulacaktır' ifadelerini kullandı.

'Tüm demokratları YENİ Parti'ye davet ediyorum'

Partinin siyasi kuruluş sürecinin vatandaşlarla birlikte tamamlanacağını söyleyen Özel, geniş bir katılım çağrısında bulundu.

Özel, 'YENİ Parti'nin teknik kuruluşu tamamlanmıştır. Ancak gerçek siyasi kuruluşumuz mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il milletimizle birlikte gerçekleşecektir. Eski nesil siyasetten bıkmış olan, 'Ülkenin geleceğinde ben de olacağım' diyen herkesi YENİ Parti'ye davet ediyorum. Bu parti yalnızca bize benzeyenlerin değil; farklılıklarını koruyarak ortak bir gelecek inşa etmek isteyen bütün demokratların partisidir. Milliyetçi demokratları, muhafazakâr demokratları, Kürt demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları, Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni siyasete davet ediyorum' dedi.

'700 bini aşan istifalardan haberdarız'

Özel, partiye yönelik ilginin arttığını belirterek, 'Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur duyduğum tüm arkadaşlarımıza sesleniyorum; darbecilerden, cuntacılardan kurtulun, YENİ Partimize buyrun' diye konuştu.

'Harcanan her kuruşu kamuoyuyla paylaşacağız'

Partinin şeffaflık anlayışına da değinen Özel, 'YENİ Partimiz şeffaf, hesap verebilir bir siyasetin partisi olacak. Şeffaflığı demokratik meşruiyetin şartı olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra aldığımız her bağışı ve harcadığımız her kuruş parayı bağışı yapanlarla, kamu otoriteleriyle ve kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'FETÖ'cülerin partimizi kirletmesine izin vermeyiz'

Konuşmasında FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, 'Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyor. YENİ Parti askeri darbelere de darbe girişimlerine de postmodern darbelere de karşı dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerin YENİ Parti tarafından bırakın alınacak selamı, onlara harcanacak tükürüğü bile yoktur' dedi.

Konuşmasının sonunda partinin hedeflerini anlatan Özel, 'YENİ Parti emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, gençlerin, kadınların, şehit yakınlarının ve gazilerin partisidir. Geride kalmış kim varsa YENİ Parti onun partisidir. Talimatı milletten aldık, ismi milletten aldık, bütçeyi milletten aldık. Pusulamız millet, rotamız iktidar' ifadelerini kullandı.