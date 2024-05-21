Şehir hayatının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke ikonik sarı rengi ile geri döndü

Türkiye lansmanı gerçekleşen aracın konforu ve teknolojiyi ön planda tutan yeni iç tasarımı dikkat çekiyor

Yepyeni bir donanım paketi olan N-Sport’ta aracın dikkat çekici tasarımında çarpıcı detaylar yer alıyor

Güvenlik regülasyonları (GSR2) ile zorunlu kılınan güvenlik sistemleri standart olarak sunuluyor

Yeni Nissan Juke 1.409.900 ₺’den başlayan lansmana özel fırsatlar ile Nissan Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı.

Nissan'ın tasarımcıları ve mühendisleri, yeni sarı rengin yanı sıra, yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneli ile araç içi yaşam kalitesini yükseltmek için Juke'un iç mekanında önemli değişiklikler yaptı. İç mekanda kullanılan yeni malzemeler, konfor ve ergonomi iyileştirmelerine ek olarak otomobilin bağlanabilirliği ise daha büyük bir dokunmatik ekran ve gelişmiş teknoloji özellikleri ile güncellendi.

Ayrıca, Juke'un dinamik niteliklerini hem dış hem de iç detaylarda vurgulayan yeni N-Sport donanım paketi sahip olduğu dikkat çekici özellikler ile şehrin en dikkat çekici aracı olmak üzere ürün gamındaki yerini aldı.

Yeni Nissan Juke ile yeniden sunulan İkonik Sarı dış renk seçeneği, ilk nesil Juke'un sarı rengini seven müşterilerden alınan talebe marka tarafından verilen bir yanıt. Yeni ikonik sarı renk, önceki Juke neslindeki sarı renkten farklı bir tonla Nissan’ın ürün gamındaki yerini alıyor. Önceki Juke'ta sunulan sarıya kıyasla yeni sarı biraz daha çarpıcı ve modern bir görünüm sunuyor.

Yeni Nissan Juke’un N-Sport donanım paketinde, yeni İkonik Sarı gövde renginin etkisi, siyah tavan, siyah yan aynalar, N-Sport jantlar ve dış detaylar, ön ızgara ve A-B sütunları kontrastıyla daha da artıyor. Tüm bu detaylar, Juke'un dikkat çeken, havalı ve karakterli duruşunu sağlamlaştırıyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem Yeni Nissan Juke ile ilgili heyecanını şu şekilde paylaştı: “Nissan’ın dinamik aile üyesi Juke, tarzıyla her zaman dikkat çeken bir araç olmayı başardı. Türkiye’de sevilen ve talep gören gerçek bir şehir SUV’si olarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan Juke artık bu yeni makyajla birlikte gelen özellikleri sayesinde renkli dünyasında çok daha premium ve çok daha konforlu olacak. Biz aracımızdan ve dikkat çekici ruhundan eminiz. Sınırların dışına çıkmayı hedefleyen yeni ruhuyla tasarım ve konforun kusursuz birleşimini gelişmiş güvenlik teknolojileri ile standart olarak sunarak B-SUV sınıfında kuralları yeniden belirleyecek.”

İç mekan güncellemeleri daha fazla kalite ve bağlanabilirlik getiriyor

Göz alıcı ve ikonik dış görünüme sahip Juke'un renk paletine ikonik Sarı dış renk seçeneğinin eklenmesi sadece bir başlangıç. Ayrıca iç mekanda, Nissan'ın tasarım ve mühendislik birimlerinin önemli çalışmaları araçtaki yaşam kalitesini artırdı.

Yeni Nissan Juke'un direksiyonuna geçildiğinde fark edilen ilk değişiklik, merkezi bilgi-eğlence ekranının boyutunun artması oldu. Artık köşeden köşeye 12.3 inç olan dokunmatik multimedya ekranı, ekranın en ucundaki dokunmatik kontrolleri rahat erişilebilir hale getirmek ve aynı zamanda Juke müşterilerinin gerçekten sevdiği kokpit hissini geliştirmek için sürücüye doğru 8o eğimli hale getirildi. Bu geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi yeni Nissan Juke’un tüm paketlerinde standart olarak sunuluyor. 12.3 inç full TFT dijital gösterge paneli yüksek çözünürlüklü ekranı (1920 x 720 piksel) ile sürücünün kendi tercihlerine göre ekranda yer alan bilgi kombinasyonunu gösterecek şekilde yapılandırmasına olanak tanıyor.

Kadran görünümü iki farklı temel düzen arasında değiştirilebiliyor; klasik düzende iki kadran ve ek bilgiler içeren merkezi bir alan yer alırken, alternatif olarak, "geliştirilmiş" düzende, eğimli ve üç boyutlu bir perspektif veren çift kadran üzerinde görüntülenen yol hızı ve motor devrini sunuyor. Bu "geliştirilmiş" düzende ek bilgilerin görüntülenebileceği daha geniş bir merkezi ekran alanı sağlıyor.

Kadranlar arasındaki orta bölümde sürücü, harita da dahil olmak üzere navigasyon talimatlarının yanı sıra yakıt ekonomisi, ses bilgileri, eco-sürüş performansı, lastik basınçları ve diğer önemli bilgileri görüntüleyebiliyor. Ekran seçeneği çok fonksiyonlu direksiyon simidinde yer alan tuşlar aracılığıyla kolaylıkla seçilebiliyor.

Geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi, kullanıcının akıllı telefonunun ana ekranında olduğu gibi, en sık kullandığı işlevler için kısayolları içerecek şekilde ekranı uyarlamasına olanak tanıyan daha sezgisel bir ana ekranla birlikte geliyor.

Yeni Nissan Juke ile tüm donanım seviyelerinde standart olarak kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto mevcut.

Yeni Nissan Juke’un direksiyonunda kullanılan pürüzsüz deri malzeme kalite hissiyatını yukarı taşırken araçta dokunsal anlamda da daha tatmin edici bir his yaratıyor.

Sarı Alcantara® detaylı iç döşeme

Göz alıcı sarının çizgilerini yansıtan N-Sport iç mekanda, bumerang şeklinde ön konsolun üst kısmı boyunca uzanan Alcantara® sarı bir vurguya sahip. Klima ızgaralarına kadar açılı bir şekilde ilerleyen ve yeni merkezi bilgi-eğlence ekranının tabanını çerçeveleyen sarı vurgu iç mekanda farklılık yaratıyor.

N-Sport donanım paketinin sahip olduğu özel tasarım monoform sportif koltuklar, koltuğun üst dış kısmını kaplayan ve koltuğun yanlarından ortasına uzanan ikonik sarı renkli geri dönüştürülmüş Alcantara® detaylar ile göz alıcı temayı sürdürüyor, koltuğun omuz hizasında "Juke" kabartması yer alıyor. Sarı dikişler ise cesur görünümle sportifliği bir arada tamamlıyor.

Platinum, N-Design ve Platinum Premium donanım paketlerinde de geliştirilmiş konfora sahip yeni koltuklar bulunuyor. Yeni Platinum koltuklar, silindir desenli ekleri tamamlamak için kumaş aksanlı yarı deriden oluşan “Kira Melanj” adlı yeni bir kumaşa sahip.

Platinum Premium modellerindeki yeni koltuk malzemesi, parlak vurgulara sahip siyah yarı deri koltuğun tabanında ve arkasında kapitone efektli eklerle yer alıyor. İç mekana sportif bir hava katan ve yolcuların başının arkasında yer alan koltuk açıklığı piyano siyahı bir kaplamayla detaylanıyor.

Geliştirilmiş iç konfor

Tüm Juke paketlerinin iç mekanında yapılan diğer güncellemeler arasında %20 artırılarak 7.8 litreye çıkarılan genişletilmiş bir torpido gözü yer alıyor. Ön kol dayama ise daha destekleyici olacak şekilde yeniden tasarlandı ve asimetrik bir tasarımla erişim mesafesi 25 mm artırıldı. Buna ek olarak bardaklıklardan da ödün verilmedi. Ön kol dayama, önceki Juke'ta olduğu gibi ortadaki saklama bölmesine erişim sağlamak için kalkıyor ve kapakta artık üç kredi kartı tutabilen bir klips de bulunuyor.

Yeni Nissan Juke'un tüm sınıflarında artık ön koltuklar arasında yer alan boşlukta maksimum alan sağlanırken, rahatlıkla teknoloji buluşturan elektrikli el freni de tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor.

Platinum donanım seviyesinden başlayarak, tüm donanım seviyeleri artık iPhone 12 Pro Max kadar büyük bir akıllı telefonu barındırabilen bir kablosuz şarj ünitesine sahip. Buna ek olarak, hem USB-A hem de C soketleri aracın ön ve arka yolcularının erişebilmesi için iki alanda da bulunuyor.

İlave yeni dış renk seçenekleri

İkonik Sarı dış renk seçeneğinin geri dönüşü Juke hayranlarının dikkatini çekecek olsa da, dış renk seçeneklerinde başka değişiklikler de var. Önceki İnci Beyazı’nın yerini daha da saf bir beyaz görünüm veren yeni formülasyonlu bir renk tonu aldı, ayrıca daha fazla sedef etkisi için metalik pul miktarı artırıldı.

Aynı şekilde, Siyah dış renk de yeni formülüyle daha zengin ve daha koyu şekilde ürün gamındaki yerini alıyor.

Yeni Nissan Juke’un genişleyen renk kartelasında 11 farklı tek renk ve 13 farklı çift renk seçeneği sunulmaktadır. Bu renkler: yeni İkonik Sarı, yeni İnci Beyazı, yeni Siyah, Metalik Gri, Bulut Gri, Gümüş, Gün Batımı Kırmızısı, Manyetik Mavi, Bordo, Lav Kırmızı ve Beyaz. Genişleyen renk yelpazesine ek olarak artık Nissan Juke’un tavanında da sunulan siyah, kırmızı ve gümüş tavan renk opsiyonları ile araç çift renk görünümüyle Türkiye yollarındaki iddialı yolcuğunu sürdürecek.

Yeni Nissan Juke kullanıcılarına donanıma özgü yeni jant seçenekleri sunuyor. Yeni tasarım Platinum jantlar, 19’’ özel tasarım N-Design ve N-Sport jantlar ve optimize edilmiş aerodinamik özelliklere sahip göz alıcı 19" Platinum Premium jantlar ürün gamında yer alıyor.

Gelişmiş sürüş destek teknolojileri Juke’ta sunuluyor

Yeni Nissan Juke Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2)’nin zorunlu kıldığı standart tüm teknolojik gereksinimlere ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemi de yeni Juke ile birlikte gelişmiş sürüş destek sistemleri arasına katılıyor. Yeni Nissan Juke “Genel Güvenlik Yönetmeliğine Uyumlu (GSR2)” olarak satışa sunuldu.

Geliştirilmiş teknolojileri merkezine alan Nissan’ın “Akıllı Şerit Takip Asistanı” özelliği yeni Juke’un tüm sınıflarında standart olarak yer alıyor. Örneğin bir otoyolda Juke'un şeritteki konumunu takip eden teknoloji ile araç tanımlanan şerit sınırına çok yaklaştığında, sürücünün dikkatini çekmek için direksiyon simidinde bir titreşim tetikler. Düzeltme yapılmazsa, araç müdahale ederek ve aracın şeritteki yörüngesini korumak için yönünü düzeltir.

Akıllı Şerit Takip Asistanı’na ek olarak Yeni Nissan Juke’ta birçok sürüş destek teknolojisi yer alıyor: Akıllı ve Önsezili Çarpışma Önleme Sistemi, Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Otomatik Uzun Far Asistanı tüm donanım seviyelerinde standart olarak mevcutken; Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve ProPILOT Asistanı Platinum Premium donanım seviyesinde sunuluyor.

Yüksek çözünürlüklü merkezi ekrandan yararlanılarak, arka görüş kamerasının çözünürlüğü de 0,3 megapikselden 1,3 megapiksele yükseltildi. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında daha net bir görüntü sunarak geri manevraların daha da güvenle yapılabilmesine imkan sağlıyor. Arka görüş kamerası artık Juke'un tüm sınıflarında standart olarak sunuluyor. Park manevralarında aracın konumunun kuşbakışı olarak gösteren “Çevre Görüş Sistemi” dört kamerasıyla Platinum Premium donanım seviyesinde mevcut.

Değişmeyen güç aktarma organları

Juke'un kaputunun altında verimli bir 1.0 litrelik üç silindirli DIG-T turbo şarjlı benzinli motor bulunmaktadır. Kompakt ve hafif olan bu motor, Juke'a sahiplerinin beklediği sürüş keyfi özelliğini kazandırıyor. 115PS güç ve 200Nm maksimum tork üretir. Yalnızca benzinli ve otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye’ye gelen yeni Nissan Juke sportif 7 ileri çift kavramalı (DCT) şanzıman ve sürüş modu seçenekleri (Eco, Standart, Sport) ile sürücüler, yolda maksimum eğlence için tarzlarını her türlü sürüş senaryosuna zahmetsizce uyarlayabilecek.

Yeni Nissan Juke’un lansmana özel fiyatları

Yeni Nissan Juke 1.409.900 TL’den başlayan fiyatlar ve lansmana özel kampanya seçenekleriyle sınırlı süre için Nissan Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı. Juke’un lansmana özel kampanyasında 100.000TL nakit alım desteği ve 240.000TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Yeni Nissan Juke’un paketleri ve fiyatları ise şu şekilde;