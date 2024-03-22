Göz alıcı yeni yüksek performanslı LED ön farlar ve LED arka stop farları görünümü geliştirirken yeni eklenen dört jant tasarımı ve yeni Metalik Spektral Mavi gövde rengiyle artık daha fazla seçenek sunuluyor. Yeni GLB’de Progressive Tasarım Konsepti’nde 18 inç, AMG Tasarım Konsepti’nde 19 inç jantlar standart sunulurken 20 inç jantlar da opsiyon olarak mevcut.

Önemli ölçüde geliştirilen iç mekânda öne çıkan özelliklerden biri de bağımsız çift ekran. Standart olarak ilgili gösterge paneli ve multimedya ekranları için iki adet 10,25 inç ekran standart olarak sunuluyor. Türbin görünümüne sahip havalandırma kanalları sportif şıklığa vurgu yaparken, arazi araçlarının karakteristik düz hatlı iç mekân alüminyum bileşenleriyle de kontrast oluşturuyor. GLB Progressive Tasarım Konsepti’nde deri direksiyon simidi, AMG Tasarım Konsepti’nde ise nappa deri direksiyon simidi standart olarak sunuluyor.

Kapsamlı standart donanımla daha basit hale getirilen öneriler

Yeni GLB modelinde konfor koltukları standart. Koltuk kaplamalarında standart olan ARTICO deri isteğe bağlı olarak ayrıca şık adaçayı yeşili renk seçeneğine de sahip. Progressive Tasarım Konsepti’nde siyah, Macchiato Beji ve Adaçayı Yeşili renklerinde üç farklı ARTICO deri döşeme seçeneği bulunuyor. ARTICO deri/mikrofiber MICROCUT standart koltuk döşemesi de artık AMG Tasarım Konsepti’nde Bahia Kahvesi seçeneğiyle sunulurken siyah, Bahia Kahvesi, Adaçayı Yeşili ile yeni eklenen iki tonlu kırmızı-siyah döşeme olmak üzere toplam dört farklı kaplama rengi de seçenekler arasında. ARTICO/MICROCUT koltuk kaplamasında ise bu oran koltuk aynasında yüzde 65 ve alt kumaşta yüzde 85.

Standart donanımı da önemli ölçüde geliştirilen GLB, özel müşteri istekleriyle çok daha uyumlu hale gelecek şekilde uyarlanabiliyor. Temel donanıma Uzun Far Yardımcısı, geri görüş kamerası ve USB paketinin yanında, örneğin deri kaplamalı direksiyon simidi ve LED ön farlar dahil. Müşterilere artık Progressive Tasarım Konsepti’nde Park Paketi de sunuluyor. Gerçek müşteri eğilimlerine dayalı olarak diğer işlevsel donanımlar ayrı paketler biçiminde sunulurken müşteriler renk, iç mekân döşemesi, detay tasarımları ve jantlar gibi tasarım özellikleri bakımından kişiye özel araç konfigürasyonu da yapabiliyorlar.

En yeni nesil MBUX sisteminde sezgisel kullanım ve adaptif yazılım

GLB artık yeni tasarlanmış ekran stilleriyle en yeni nesil MBUX sistemine de sahip. ‘Klasik’ seçeneği tüm gerekli sürücü bilgilerini sağlarken, ‘Sportif’ seçeneği ise dinamik devir sayacıyla hayranlık uyandırıyor. Deneyimi temel içeriklerle sınırlı tutmak isteyenler ise ‘Akıllı’ seçeneğini tercih edebilir. Navigasyon, Yardım ve Hizmet modlarıyla birlikte 10 farklı ortam aydınlatması renk seçeneğiyle müşterilere sayısız kişiselleştirme seçeneği sunuluyor. Medya, Telefon veya Araç gibi tüm önceki işlevler korunurken, ilgili işlevler dokunmatik ekran üzerinden veya direksiyon simidi üzerinde bulunan parmak kontrolleriyle kolaylıkla kullanılabiliyor.

Telematik sistem yenileme çalışmalarının temel odak noktası yeni tasarım ve gelişmiş performans. Bağlanabilirliği daha da geliştirmek amacıyla, GLB artık ek USB-C port ve daha yüksek USB şarj hızına sahip ve tüm USB soketleri aydınlatmalı. Gelecek dönemde akıllı telefonların Android Auto veya Apple CarPlay uygulamasıyla kablosuz ağ bağlantısı da mümkün olacak.

İsteğe bağlı Burmester® Surround Ses Sistemi artık en yeni nesil MBUX ile etkileyici Dolby Atmos ses deneyimi sunarken müziğe daha fazla alan, netlik ve derinlik de veriyor. Sistem ayrıca her türlü ortamla uyumlu olup müzik dinleyicileri artık sanatçının stüdyodaki özgün vizyonunu yansıtan benzersiz netlikte müziği de dinleyebiliyor.