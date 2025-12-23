Cyber™ Tyre 2025 Fransa Otomobil Ödülleri’nde “Güvenlik Ödülü”, 32 Avrupa ülkesini temsil eden Autobest jürisi tarafından belirlenen “En İyi Güvenlik” ödülü ve ABD merkezli Frost & Sullıvan’dan Cyber™ Tyre teknolojisinin yenilikçi etkisi için “Yılın Şirketi” ödüllerini kazandı.

Pirelli Cyber™ Tyre ABD’de sunulan Autotech Breakthrough Awards’ta lastik sektöründeki en yenilikçi teknoloji olarak ödülünün ardından üç prestijli uluslararası ödüle daha layık bulundu. Önce Fransa’da sekizinci kez düzenlenen Otomobil Ödülleri’nde “Güvenlik” kategorisini kazanan Pirelli kısa süre sonra Autobest’te 32 Avrupa ülkesini temsil eden bağımsız bir otomotiv jürisinin seçimiyle “En İyi Güvenlik” ödülünü aldı. Üçüncü ödül ise ABD merkezli pazar analiz firması Frost & Sullivan’dan geldi. Pirelli çığır açan Cyber™ Tyre inovasyonu sayesinde “Yılın Şirketi” seçildi. Ödülün gerekçesinde belirtildiği üzere bu teknoloji dijital sistemlerin geleneksel otomotiv parçalarını bile nasıl yeniden tanımlayabileceğini gösteriyor.

Fransa Otomobil Ödülleri

Otomobil sektöründen 20 uzmandan oluşan Automobile Awards Fransız jürisi, Cyber™ Tyre teknolojisinin sunduğu yenilikler sayesinde araç güvenliğini artırma konusundaki başarısı nedeniyle Pirelli’yi ödüllendirdi. Automobile Awards, sektördeki mükemmeliyeti her yıl, pazarın temel eğilimleri doğrultusunda ödüllendiriyor. En önemli ödüllerden biri olan Güvenlik Ödülü, bu yıl risklere yönelik gelişmiş uyarılar sunarak sürüşü daha güvenli ve daha akıllı hâle getiren Pirelli Cyber™ Tyre teknolojisine verildi. Lastiklere entegre edilen ve aracın ECU’suna bağlanan sensörler sayesinde sistem, yoldan gerçek zamanlı veri ileterek kontrol sistemlerinin örneğin daha erken frenleme yapmasına veya durma mesafelerini kısaltmasına olanak tanıyor.

Sensörlü lastiklerden toplanan bilgiler; V2X bağlantısı ve verileri gerçek zamanlı işleyen Pirelli’ye ait özel algoritmalar ile birleştirildiğinde, yol koşullarının altyapı yöneticilerine iletilmesini sağlıyor. Ayrıca Akıllı Yollar kapsamında, diğer bağlı araçları olası tehlikelere karşı uyarıyor ve hareketlilik (mobilite) yönetimi için faydalı içgörüler sunuyor.

Safetybest 2026

Autobest, 2000 yılında bu yana her yıl mobilitenin gelişimine katkıda bulunan şirketleri, teknolojileri ve kişileri ödüllendiriyor. En prestijli kategorilerden biri olan En İyi Güvenlik (SafetyBest) ödülü bu yıl “otomotiv güvenliği için olağanüstü öneme sahip bir inovasyon olan çığır açıcı Cyber™ Tyre teknolojisinin geliştirilmesi” nedeniyle Pirelli’ye verildi. Yol güvenliği standartlarını yükselten çözümlere verilen bu ödülü kazananlar, jürinin gerçekleştirdiği kapsamlı testler ve derin analizler sonucu belirleniyor. Autobest kapsamında bu ödülün yanı sıra En Uygun Fiyatlı Otomobil (Best Buy Car), En İyi Şirket (CompanyBest), En Çevreci Otomobil (EcoBest) ve En İyi Tasarım (DesignBest) gibi kategorilerde de ödüller veriliyor.

Yılın Şirketi

Pirelli ayrıca Frost & Sullivan tarafından trendleri öngören ve pazara yenilikçi çözümler sunarken insanlar için somut değer yaratan şirketlere verilen “2025 Yılın Şirketi” ödülünü kazandı. “Dünya Akıllı Otomotiv Lastikleri Pazarı” kategorisinde verilen bu ödül Pirelli’nin inovasyon liderliğini ve sektörde devam eden dönüşümdeki öncü rolünü vurguluyor. Lastik verilerini araç kontrol sistemlerine, bağlantılı ekosistemlere ve altyapıya entegre eden akıllı Cyber™ Tyre sistemi Pirelli’nin geliştirdiği çığır açan teknolojiler arasında öne çıkıyor.

Pirelli CEO’su Andrea Casaluci bu başarılar hakkında şöyle konuştu: “Bu yeni ödüllerin de teyit ettiği gibi lastiğin rolü değişiyor. Lastiğin içindeki teknolojiler yüzyıldan uzun süredir evrilmeye devam ederken aracın kontrolünü sağlamak için kuvvetleri yola aktarma işlevi hep aynı kaldı. Günümüzde lastiğin evrimi sürerken temel işlevlerine bir yenisi eklendi. Pirelli Cyber™ Tyre sayesinde toplanan ve iletilen veriler yine Pirelli’nin geliştirdiği algoritmalar kullanılarak işleniyor. Böylece hem araç elektroniğinde hem yol altyapısıyla ilgili olarak yeni işlevler sunulurken akıllı şehirler ve otonom sürüş açısından geliştirme potansiyeli de bulunuyor. Dijitalleşme ve bağlantı, geleceğin mobilitesini tasarlamanın temelini oluşturuyor. Bu ödüllerin ve lider otomobil üreticileriyle iş birliklerimizin gösterdiği üzere lastik dünyasında türünün ilki olan teknolojimizde de bu temelleri esas alıyoruz.”

Otomobil Üreticileriyle İş Birlikleri

Yirmi yıllık geliştirmeden sonra Cyber™ Tyre teknolojisi şimdi çeşitli otomobil üreticilerinin modellerine uygulanıyor. Bosch ile iş birliği içinde yürütülen uygulama kapsamında teknoloji araçların ESP, ABS ve çekiş kontrolü gibi elektronik sistemleriyle entegre ediliyor. 2021 yılında ilk sürümün tanıtıldığı McLaren Artura, Cyber™ Tyre teknolojisini benimseyen ilk seri üretim otomobil oldu. Audi 2024 yılında RS 4 Avant Edition 25 Years modelinde piste yönelik bir sürümü tanıttı. 2025 yılında teknolojinin en yeni ve en ileri versiyonu Pagani Utopia Roadster ile yollara çıktı. Cyber™ Tyre bu modelde aracın elektronik kontrol ünitesine tamamıyla entegre edildi. Yine bu yıl Aston Martin ile Cyber™ Tyre teknolojisini yeni modellerinde kullanmak üzere bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. Prestij segmentinin ötesinde Premium pazarının çok satan modellerini de kapsayan geliştirme amaçlı başka iş birlikleri de yakında duyurulacak.

Pirellı Cyber™ Tyre

Pirelli Cyber™ Tyre basınç, sıcaklık ve hızlanma gibi temel verileri lastik sensörlerinden toplayıp özel algoritmalarla işleyebilen dünyadaki ilk entegre donanım ve yazılım sistemidir. Aracın elektronik kontrol ünitesiyle gerçek zamanlı iletişim kuran sistem ABS, ESP ve ADAS teknolojilerine entegre ediliyor. Yeni kontrol işlevleri sunmanın yanı sıra kritik durumlar için önceden uyarı vererek güvenliği, verimliliği ve sürüş konforunu artırıyor.

Aracın entegre özelliklerinin ötesinde altyapıya uzanan bu teknolojiyle güvenlik ve kalitenin artırılması amaçlanıyor. Bunun bir göstergesi olarak Haziran ayında Puglia Bölgesel Yönetimi ile başlatılan ortak projede Cyber™ Tyre teknolojisinden yararlanılıyor. Lastik verileriyle araç kameralarından alınan görüntüler birleştirilerek dinamik bir yol haritası oluşturuluyor, yolların “sağlık durumu” raporlanıyor ve güvenliği artırmak için bakım planlaması destekleniyor.

Cyber™ Tyre teknolojisi Araçtan Her Şeye (V2X) bağlantı sayesinde altyapı ve diğer araçlarla iletişim kuruyor. Yol koşulları, riskler ve işaretler hakkında gerçek zamanlı bilgiler ileterek akıllı yolları, akıllı şehirleri ve gelecekteki otonom sürüş geliştirmelerini kolaylaştırıyor. Geleceğin mobilitesine doğru kararlı bir adımı temsil eden Cyber™ Tyre Pirelli’nin yenilikçi vizyonunu vurgulamanın yanı sıra sürücüler, üreticiler ve altyapı yöneticileri için somut faydalar sunarak lastikleri gerçek anlamda akıllı ve bağlantılı bileşenlere dönüştürüyor.