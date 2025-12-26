Sektör temsilcileri, özellikle arz-talep dengesinin yeniden şekillenmesi ve finansman koşullarındaki olası iyileşmenin piyasaya olumlu yansıyacağını ifade ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç ticaretine yönelik uygulanan “6 ay ve 6 bin kilometre” kısıtlamasının yıl başında sona ermesi ihtimali, piyasada beklentileri artırmış durumda. Düzenlemenin kalkması halinde ikinci el araç arzının artacağı, satış süreçlerinin hızlanacağı ve piyasanın daha dengeli bir yapıya kavuşacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra faiz oranlarında kademeli bir düşüş beklentisi de 2026 yılı için satışların artacağı yönündeki öngörüleri güçlendiriyor.

Yeni yılda araç satış işlemlerine ilişkin mali yükümlülüklerde de önemli bir değişiklik hayata geçiyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren noterlerde gerçekleştirilen araç devir işlemlerinde, araç bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi harç alınacak. Bu harç için taban tutar bin TL olarak belirlendi ve mevcut noter masraflarına ek olarak tahsil edilecek. Düzenleme kapsamında, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmeler araç alımlarında bu harçtan muaf tutulacak. Ancak yetki belgesi bulunmayan işletmeler ile bireysel satıcılar söz konusu bedeli ödemekle yükümlü olacak.

Sektör değerlendirmelerinde, 2025 yılının tüm zorluklara rağmen satış açısından güçlü geçtiği, toplam araç satışlarının ikinci el ve sıfır dahil olmak üzere 10 milyonun üzerine çıktığı belirtiliyor. Sıfır araç satışlarının yıl sonu kampanyalarıyla artış gösterdiği, ikinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkının daralmasına rağmen ikinci el piyasasının canlılığını koruduğu vurgulanıyor. Faiz oranlarındaki olası düşüş ve düzenlemelerdeki değişimle birlikte 2026 yılında ikinci el pazarında daha belirgin bir canlanma bekleniyor.

Öte yandan galerici esnafı, “6 ay 6 bin kilometre” kısıtlamasının sona ermesinin piyasaya olumlu yansıyacağını, nispi harç uygulamasında yetki belgeli işletmelere tanınan muafiyetin ise sektörde kayıtlı ticareti teşvik edeceğini ifade ediyor. Buna karşılık, bireysel alıcılar ve belgesiz satıcılar açısından ek maliyetlerin söz konusu olacağına dikkat çekiliyor.

Genel beklenti, yüksek tüketim eğiliminin devam etmesi, finansman koşullarının iyileşmesi ve mevzuattaki değişikliklerle birlikte 2026 yılında ikinci el otomobil piyasasında satış rakamlarının yukarı yönlü bir seyir izlemesi yönünde şekilleniyor.