Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yazılı olarak yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 3 ayında, hijyen ve sanitasyon standartlarına uygun üretilen, yenilebilir ve sektör işletmeleri açısından sürdürülebilir 4 kap yemek fiyatının en az 80-90 lira olacağını söyledi. Bu menüye ekmek, yoğurt, salat barın dâhil olmadığını, bu fiyatın altında satılan yemeklerin güvenilir olmayacağını vurgulayan Başkan Dönmez, endüstriyel yemek sektörün kar marjının düşük olduğunu ve bu nedenle fiyatların 3 ayda bir eridiğini de ifade etti.

Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek sektörünün enflasyonist ortama ayak uydurabilmek için fiyatlarını 3’er aylık periyotlar ile güncellenmek zorunda kaldığını belirtti. 2024 yılında beklenen asgari ücret artışının maliyetlerine yüzde 15 civarında etki edeceğini ifade eden Dönmez, sektörlerinde işçiliğin giderlerinin yüzde 30'unu oluşturduğunu belirterek, son üç aydaki yüzde 12'lik enflasyon farkının da eklenmesiyle yemek fiyatlarının kolaylıkla hesaplanabileceğini ifade etti.

Başkan Dönmez, bazı temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının çok iyi incelenmesi gerektiğini belirterek, yeni sezon ürünler çıkana kadar depolarda bekleyen gıdalarda maliyetler değişmediği halde fiyatlarının sürekli artmasına bir türlü anlayamadıklarını söyledi.

Yemek sektöründe kayıt dışı ekonominin sektörü olumsuz etkilediğine de dikkat çeken Coşkun Dönmez, özellikle "gece döneri", "geve pilavı" gibi farklı isimlerle ortaya çıkan ürünlerde yeterli denetimin olmadığını belirtip, bakanlık ve yerel yönetimlerin denetimlerini sıklaştırılması gerektiğini vurguladı. Coşkun Dönmez, Bursa'da şehrin doğu ve batısında olmak üzere iki gıda sanayi bölgesine ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti. Bu bölgelerin oluşturulmasıyla sektörün atıklarının daha etkili bir şekilde yönetilebileceğini kaydeden Dönmez, aynı zamanda bu bölgelerde kurulacak gıda kontrol laboratuvarları ile sektörün sürekli denetim altında tutulmasının mümkün olacağına vurgu yaptı.