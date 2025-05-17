Yapay zeka destekli akıllı sulama uygulamalarıyla öne çıkan proje, su kaynaklarının verimli kullanımında önemli bir dönüm noktası olacak.

Yatırımlar 3 Kat Arttı, Hedef Sürdürülebilir Tarım

Adana’ya Devlet Su İşleri (DSİ) eliyle son 23 yılda yapılan toplam yatırım tutarının 165 milyar lirayı aştığını belirten Bakan Yumaklı, sadece 2024 yılı için ayrılan ödeneğin 887 milyon lira olduğunu, 2025 yılı içinse bu rakamın 3,5 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı. Yumaklı, "İklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığı bu dönemde, suyun yönetimi ve doğru kullanımı artık hayati bir öncelik haline geldi. Bu nedenle su ve sulama projelerine daha fazla kaynak ayırıyoruz" dedi.

44 Milyar Liralık Dev Proje: 100 Bin Kişiye İstihdam

Seyhan Nehri üzerinde kurulu Yedigöze Barajı’nı besleyen sulama sistemleriyle İmamoğlu, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan ve Kozan ilçelerindeki toplam 1.1 milyon dekarlık tarım arazisi sulanacak. Projenin yüzde 61’lik kısmının tamamlandığını ifade eden Yumaklı, yatırımın bugüne kadar 27 milyar liralık kısmının harcandığını, tamamlandığında ise toplam maliyetin 44 milyar lirayı bulacağını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 100 bin kişiye doğrudan ya da dolaylı istihdam sağlanması, ekonomiye yıllık 13 milyar liralık katkı sunulması bekleniyor.

Yapay Zeka ile Akıllı Sulama Dönemi Başladı

Tarımda dijital dönüşümün en somut örneklerinden biri olan Yedigöze Sulama Projesi, aynı zamanda yapay zeka ile desteklenen akıllı sulama altyapısıyla dikkat çekiyor. Yumaklı, yapay zeka entegrasyonunun şu ana kadar 33 bin dekarlık alanda hayata geçirildiğini, Afyonkarahisar ve Denizli'de de uygulamaların başladığını belirtti. 2024 yılı içerisinde ise 7 farklı bölgede toplam 20 pilot alanda sulama sistemlerinin devreye alınacağını duyurdu.

FAO Verileri Aşıldı: Yüzde 40 Su Tasarrufu Hedefi

Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre akıllı sulama sistemlerinin yüzde 30’a kadar su tasarrufu sağladığını hatırlatan Yumaklı, Türkiye’nin bu alanda çıtayı daha da yukarı taşıdığını ve yüzde 40 oranında tasarruf hedeflediğini vurguladı. Yapay zeka destekli otomasyonlar ve elektronik su yönetim sistemlerinin de entegre edildiği bu uygulamalar sayesinde, hem tarımsal üretimde verimlilik artışı sağlanıyor hem de su kaynakları sürdürülebilir şekilde korunuyor.

3 Milyon Dekarda Arazi Toplulaştırma

Projenin bir diğer önemli ayağını ise arazi toplulaştırma çalışmaları oluşturuyor. Bakan Yumaklı, toplamda 3 milyon dekarlık alanda arazi toplulaştırma yapılacağını belirterek, sulama yatırımlarının tarımda verimli üretimle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Dünya Türkiye’yi Takip Ediyor

Projeye yurt dışından da büyük ilgi olduğunu aktaran Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri başta olmak üzere birçok ülkenin bu modeli yerinde görmek üzere Adana’ya heyet gönderdiğini söyledi. Türkiye’nin bu projeyle yalnızca kendi tarım altyapısını dönüştürmediğini, aynı zamanda bölgesel bir teknoloji ve bilgi merkezi haline geldiğini de belirtti.

Sonuç: Suyu Verimli Kullanan, Verimli Toprağı Değerli Kılan Bir Gelecek

Yedigöze Sulama Projesi, Türkiye’nin tarım politikalarında sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme odaklı vizyonunun en güçlü temsilcilerinden biri. Bakan Yumaklı’nın liderliğinde atılan bu adımlar, yalnızca bugünün değil, geleceğin tarımını da şekillendirecek nitelikte.