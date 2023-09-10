Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yollara akın eden vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kara yolundaki trafik yoğunluğu "dron ile havadan görüntülendi.

3 aylık yaz tatilinin ardından Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci pazartesi günü itibariyle ders başı yapacak. Vatandaşlar da, memleketlerinden ya da tatil bölgelerinden yaşadıkları büyük şehirlere gitmek için tatilin son gününde yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kırıkkale-Ankara D-200 karayolundaki trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D-765 karayolunda da trafik akıcı şekilde ilerlediği görüldü.

Karayolundaki bazı noktalarda görev alan polis ekipleri ise trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.