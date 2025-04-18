Yüksek rakımlı bölgelerde kendiliğinden yetişen uçkun, bölge halkı için hem şifa kaynağı hem de önemli bir geçim kapısı olmaya devam ediyor. Özellikle sarılık, yüksek tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği söylenen bitki, yöre insanı tarafından büyük ilgi görüyor.

Yüksekova merkezindeki ana caddelerde torbalarla satışa sunulan uçkunlar, işsiz birçok vatandaşa da ek gelir sağlıyor. Ancak bu yıl ürün miktarındaki ciddi azalma dikkat çekti. İklim değişikliği veya doğası gereği her yıl düzenli yetişmemesi gibi sebepler düşünülürken, uçkun toplayıcıları bu sezonun zorlu geçtiğini ifade ediyor.

Yüksekova’da uçkun satan Selim Duman, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Her yıl bu mevsimde dağlardan uçkun topluyoruz. Fakat bu yıl neredeyse yok denecek kadar az. Neden böyle olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Bu nedenle fiyatlar da yükseldi. Şu anda destesini 100 TL’den satıyoruz. Yaklaşık 300 kişi bu işten geçimini sağlıyor."

Bölge halkı, hem şifalı bitkiye ulaşmak hem de doğadan topladıkları ürünle aile bütçelerine destek olmak için yoğun çaba harcıyor.