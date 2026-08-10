Fındık hasat döneminin başlaması dolayısıyla Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, fındık hasadı yapan işçileri bahçede ziyaret ederek sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından bereketli bir sezon için dua edilirken, ardından protokol üyeleri ve işçiler hep birlikte fındık hasadı yaptı.



Giresun’un Bulancak ilçesinden fındık işçileri getirerek Ordu’da hasat yaptıklarını belirten Beşir Gündoğdu, tüm üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, "Çok güzel bir sezon oluyor, işçilerimiz ile birlikte güle oynaya bu işi yapıyoruz" dedi.

Fındık hasadında çalışan Ünal Gündoğdu da sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini dileyerek, sıcak havaların kendilerini zorladığını söyledi.

Fındık işçisi Bayram Demir ise sıcak hava nedeniyle zorlandıklarını ancak fındık toplamanın kendileri için piknik yapmak kadar kolay olduğunu ifade etti.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ile ilgililer de katıldı.