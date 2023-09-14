Türkiye'nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman, sosyal konularda değer katma vizyonunu Atakaş Hatayspor’a yeni sezonda verdiği destekle ortaya koyuyor. Yapılan iş birliği anlaşması ile Atakaş Hatayspor’un 2023-2024 dönemi şort sponsoru Yatırım Finansman oldu.

Yatırım Finansman’ın genel müdürlük binasında 14 Eylül Perşembe günü gerçekleşen imza törenine Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilgiç, Yatırım Finansman Menkul Değerler Genel Müdürü Eralp Arslankurt, Atakaş Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel katıldı.

İş birliği kapsamında imzaların atıldığı toplantında konuşan Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilgiç, “Bugün burada gerçekleştireceğimiz sponsorluk anlaşması bizim için bir anlaşmanın ve iş birliğinin çok ötesinde değer taşıyor. Hatayspor ile yaptığımız sponsorluk anlaşması vesilesiyle Hatay’ın ve sporcularımızın bu sezon gönülden destekleyicisi olacağımızı vurgulamak isterim. Hiç şüphemiz yok ki ortak değerlerin buluştuğu bu iş birliği ile önemli başarılara imza atacağız. İş birliğinin mimarı başta Hatayspor yönetimine, sporcularımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu önemli günde aramızda olduğunuz için siz değerli basın mensuplarına ve konuklarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Yatırım Finansman Menkul Değerler Genel Müdürü Eralp Arslankurt ise, “Bu sezon hepimiz Hatayspor’u gönülden destekliyoruz. 2023-2024 futbol sezonunu kapsayan şort sponsorluğu anlaşması bunun sadece görünen yüzü. Hatayspor şort sponsorluğumuzla da hem sporcularımıza ve Hatayspor’a hem de bölge halkına gönülden destek verecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilgisiz başlayan sezonda tüm ekibe bugün aramızda olan yönetim ve teknik ekibin huzurunda bir kez daha başarılar diliyoruz. Eminim ki sonuç ne olursa olsun tek yürek olmamızla en büyük başarıyı zaten elde etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Atakaş Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, “İlk günün heyecanıyla Hatayspor’umuza, Hatay’ımıza destek olmak adına bir şeyler yapabilir miyiz diye sorulduğunda biz de çok heyecanlanıyoruz. Yatırım Finansman’ın tüm ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu destekler bizim için çok önemli.” dedi.

Toplantıda konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise sponsorluk hakkında görüşlerini paylaştı. Demirel, “Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber çok daha güçlü olacağız. Hatayspor’u, Hatay’ı daha yukarıya taşımaya çalışacağımıza kendi adıma söz veriyorum. Gelen sponsorluklar sadece madden değil, gönülden gelen tüm destekler için her zaman minnettarız.” dedi.