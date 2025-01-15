Yaşlılık Aylığına Yeni Kriterler

Yeni düzenlemeyle, 31 Aralık 2008 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar için yaşlılık aylığı kriterlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre:

Çalışma gücü kaybı oranı %40 ila %49 arasında olan sigortalılar, 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemesi şartıyla yaşlılık aylığı alabilecek.

arasında olan sigortalılar, ve ödemesi şartıyla yaşlılık aylığı alabilecek. Çalışma gücü kaybı oranı %50 ila %59 arasında olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemesiyle yaşlılık aylığından faydalanabilecek.

GSS Prim Borçlarına Af

1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, gecikme cezaları ve faizleri tahsil edilmeyecek. Bu kapsamda prim borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir başlangıç sağlanacak.

Uluslararası Öğrencilere Sağlık Sigortası

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ya da Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından burs verilen uluslararası öğrenciler, bursluluk statüleri devam ettiği sürece GSS kapsamına alınacak. Bu öğrenciler için ödenecek prim, prime esas kazanç alt sınırının %4’ü olacak.

Katılım Payı Artışı

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için daha önce 15 TL olarak belirlenen katılım payı, yeni düzenlemeyle 20 TL’ye yükseltildi.

Sağlık Hizmetlerinde Yeni Düzenleme

Sağlık hizmeti almak için başvuran kişilerin sağlık verileri, hizmetin gerekliliği doğrultusunda işlenebilecek. Ayrıca, sağlık hizmetleri acil durumlar hariç haftada en az 40 saat olmak üzere Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde sunulacak.

Bu düzenlemelerle birlikte sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinde vatandaşlara yönelik iyileştirmeler ve kolaylıklar sağlanması hedefleniyor.