76 kilo kategorisinde mindere çıkan deneyimli sporcu, şampiyonada sekizinci kez Avrupa şampiyonluğu hedefiyle mücadele etti. Turnuvaya hızlı bir başlangıç yapan Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde İtalyan rakibi Enrica Rinaldi’yi, ardından yarı finalde Avusturyalı Martina Kuenz’i mağlup ederek finale yükseldi.

Altın madalya için çıktığı finalde Ukraynalı güreşçi Anastasiya Alpyeyeva ile karşı karşıya gelen milli sporcu, zorlu geçen müsabakadan mağlup ayrılarak Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ülkemizi yıllardır uluslararası arenada başarıyla temsil eden Yasemin Adar Yiğit, elde ettiği bu dereceyle bir kez daha Türk güreşinin zirvesindeki yerini pekiştirdi. Başarılı sporcu, gösterdiği azim ve mücadeleyle hem Balıkesir’e hem de Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.