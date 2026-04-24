Akademi tarafından yayımlanan kapsamlı raporda, siber güvenliğin artık klasik koruma anlayışının ötesine geçtiği ve doğrudan ulusal güvenliğin temel bileşenlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Tehditler Daha Ucuz, Daha Etkili

“Yapay Zeka Çağında Siber Güvenlik ve Türkiye'nin Stratejik Öncelikleri” başlıklı rapora göre, yapay zeka destekli sistemler saldırganlar için maliyetleri düşürürken, saldırıların etkisini ve ölçeğini ciddi biçimde artırıyor. Kamu kurumları, özel sektör ve kritik altyapılarda hızla yaygınlaşan yapay zeka uygulamaları, yeterli denetim ve güvenlik mekanizmalarıyla desteklenmediğinde yeni kırılganlıklar oluşturuyor.

Raporda, özellikle büyük dil modeli tabanlı sistemlerin; istem enjeksiyonu, veri sızıntısı, tedarik zinciri zafiyetleri ve aşırı yetkilendirme gibi riskleri beraberinde getirdiği ifade edildi. Bu risklerin yalnızca teknik bir sorun olmadığı, aynı zamanda kurumsal karar alma süreçleri ve veri yönetişimi açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Derin Sahte Tehlikesi ve Toplumsal Etki

Yapay zeka ile üretilen derin sahte (deepfake) içerikler ve sentetik medya, bilgi ekosistemini bozabilecek en kritik tehditler arasında gösterildi. Raporda, bu tür içeriklerin kriz dönemlerinde kamu güvenini zayıflatabileceği, kurumların meşruiyetini tartışmalı hale getirebileceği ve toplumsal istikrarı etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

En Etkili Model: İnsan + Yapay Zeka

MİA’ya göre siber güvenlikte en başarılı yaklaşım, tamamen otomasyona dayalı sistemler değil; insan uzmanlığı ile yapay zekanın birlikte kullanıldığı hibrit modeller. Yapay zeka hızlı veri analizi ve anomali tespiti konusunda öne çıkarken, insan faktörü kritik kararların doğrulanması ve bağlamsal değerlendirme açısından vazgeçilmez rol oynuyor.

Türkiye İçin 3 Aşamalı Yol Haritası

Raporda Türkiye için kısa, orta ve uzun vadeli stratejik adımlar da sıralandı:

Kısa vadede: Kurumlar arası koordinasyonun artırılması, yapay zeka sistemlerinin envanterinin çıkarılması ve asgari güvenlik standartlarının belirlenmesi

Orta vadede: Regülasyonların güçlendirilmesi, denetim mekanizmalarının kurulması ve sektörel dayanıklılığın artırılması

Uzun vadede: Yerli teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi

Siber Güvenlik Artık Stratejik Bir Alan

Raporda sonuç olarak, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil; devlet kapasitesi, kurumsal güven ve toplumsal istikrar üzerinde doğrudan etkisi olan stratejik bir alan haline geldiği ifade edildi. Türkiye’nin bu süreçte başarısının, yapay zekayı güvenli, denetlenebilir ve hesap verebilir bir çerçevede yönetebilmesine bağlı olduğu vurgulandı.