Edirne’de evlerinin alev alev yanmasını gözyaşları içinde izleyen çift, itfaiye erlerinin buldukları altın ve paraları teslim etmesi ile sevinç yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Ekmekçi köyünde Fatma ve İsmail Diribaş çiftinin evinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Diribaş çifti, kısa sürede alevlere teslim olan evlerinin kül oluşunu gözyaşları içinde çaresizlikle izledi. Ayakta durmakta güçlük çeken Diribaş çiftini komşuları teselli etmeye çalıştı. Büyük üzüntü yaşayan Diribaş çiftini sevindiren haber ise itfaiye erinden geldi. Diribaş çiftinin yıllardır biriktirdiği altın ve paralarını zarar görmeden bulan itfaiye eri, birikimi aileye teslim etti. Altın ve paraların teslim edilmesi ile çift buruk bir sevinç yaşadı.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerinin araştırmaları sürüyor.