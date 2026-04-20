Yabancı yatırımcıların Mart ayındaki toplam işlem hacmi 80 milyar 799 milyon dolar seviyesinde oluştu.

2026 yılının ilk üç ayına bakıldığında ise yabancıların genel olarak net alıcı konumunu koruduğu dikkat çekti. Ocak ayında 1 milyar 991 milyon dolar, Şubat ayında 884 milyon dolar net alım yapan yabancılar, Mart ayındaki satışlara rağmen yılbaşından bu yana toplamda 2 milyar 253 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

Verilere göre yılın ilk üç ayında yabancı yatırımcıların toplam alım işlemleri 144 milyar 386 milyon dolar, satış işlemleri ise 142 milyar 133 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.