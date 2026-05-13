Romanya ve Avrupa'da birçok sivil toplum kuruluşu, Romanya'da 2013'te kabul edilen bir yasa ile sokak köpeklerinin itlaf edilmesinin önü açıldı. Sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları savunucusu Avrupalı siyasetçiler tarafından paylaşılan verilere göre, son üç yılda 64 bin köpeğin öldürüldüğü ülkede, köpeklerin itlaf edildiği 140 kadar merkez bulunuyor. Belirli aralıklarla protesto gösterileri ve sosyal medya kampanyaları düzenleyen Avrupa ve Romanya merkezli sivil toplum kuruluşları, sahipsiz köpeklerin uyutulması işlemlerine 2022 ile 2025 yılları arasında 9 milyon Euro, toplamda ise en az 1,3 milyar euro harcandığını iddia ediyor.



Romanya Senatosu, sokak köpeklerine ilişkin sorunu gündeme aldı

Almanya merkezli German Animal Welfare Federation ve Tierhilfe Hoffnung gibi kuruluşlar, son yıllarda Romanya'da kitlesel kısırlaştırma projeleri yürüttü. Save the Dogs öncülüğündeki koalisyon ise mevcut yasanın değiştirilmesi için parlamentoya baskı yaptı. Çağrıların ardından Romanya Senatosu, bu yılın başında sunulan yasa teklifleri ile sokak köpeklerine ilişkin sorunun başka yollarla çözülmesi meselesini resmen gündemine aldı. Sahipsiz köpeklerin yönetimine ilişkin düzenlemenin değiştirilmesi ve hayvan koruma yasasında değişiklik yapılması seçeneklerinin değerlendirildiği Senato'da hayvan koruma dernekleri temsilcilerinin de katıldığı komisyon oturumları gerçekleştirildi. Ülkede sokak köpeklerinin itlaf edilmesi yerine geniş çaplı kısırlaştırma, köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, terk etme suçuna karşı daha ağır yaptırımlar ve hayvan sahiplerine yönelik eğitim gibi tedbirler öngörülüyor.



"Bilimsel veriler, itlaf yönteminin uzun vadede işe yaramadığını açıkça ortaya koyuyor"

Lüksemburglu Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Metz Tilly, konuyu nisan ayında AP gündemine taşımış ve Romanya'da takip edilen "itlaf politikasının" uzun vadeli çözüm sunmadığını dile getirdi. Konuya ilişkin açıklamasında Tilly, "Romanya'da son üç yıl içinde 64 bin köpek öldürüldü. Bu sayının arkasında, sahipsiz köpeklerin kontrolü için kısırlaştırma, aşılama ve nüfus yönetimi gibi etkinliği kanıtlanmış insani yöntemlere yatırım yapmak yerine öldürme yöntemine dayanan bir sistem yatıyor. Bilimsel veriler, itlaf yönteminin uzun vadede işe yaramadığını açıkça ortaya koyuyor. Avrupa Parlamentosu'nda benzer görüşleri paylaşan meslektaşlarımla birlikte, Romanya'daki hayvan refahı standartları, kamu fonlarının kullanımı ve bu sistemdeki denetim eksikliğine ilişkin endişeleri dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz ay AP'ye AB fonlarının Romanya'da sahipsiz köpeklerin itlaf edilmesinde kullanılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soru önergesi de verildi.



Barınaklardaki köpekler, Avrupa'da sahiplendiriliyor

Sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan kampanyalar, Romanya'daki Suraia barınağından paylaşılan görüntülerin ardından bir kez daha uluslararası gündeme taşındı. Barınakta 15 bin köpeğin öldürülmesi, parlamento önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi. AB genelinde tepki çeken uygulama belgesel filmlere de konu olurken, Romanya'daki barınaklarda ölümü bekleyen köpekler, Avrupalı STK'lar aracılığıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde sahiplendirilmeye devam ediliyor.



Uygulama yıllardır devam ediyor

Romanya'da 2013'te başkent Bükreş'te dört yaşında bir çocuğun sokak köpekleri tarafından öldürülmesinden günler sonra kabul edilen yasa çerçevesinde yerel yönetimlere sokak köpeklerine ötenazi uygulama izni verilmişti. Yasa çerçevesinde yerel yönetimlere yakalanan sokak köpeklerinin barınaklarda 14 günlük bir bekleme döneminin ardından itlafına müsade edilmişti. Yasa çerçevesinde, gerekli finansmana sahip yerel yönetimlerin, köpekleri daha uzun tutmalarının önü de açık bırakılmıştı.