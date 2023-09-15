Dünyada en etkin iletişim ve haberleşme uygulamaları arasında öncü olan Whatsapp, tıpkı Telegram'daki gibi Kanallar özelliğini (WhatsApp Broadcast Channel) Türkiye'deki kullanıcıları için devreye aldı.

KANAL ÖZELLİĞİ NEDİR?

Kanallar; yöneticilerin kanaldaki takipçilerine metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü görüşmeler olarak tanımlanabilir.

Kullanıcılar, Kanallar aracılığıyla, kişi ve kuruluşlardan gelen önemli güncellemeleri WhatsApp'tan ayrılmadan alabilecek. Bu yeni özellik sayesinde şimdiye kadar Instagram ve Twitter'da gördüğümüz kişi ve kurumlar kendine WhatsApp'ta da yer bulmuş olacak.

Kanallar, Güncellemeler adlı yeni bir sekmede geliştiriliyor. Bu sekme; durum özelliğini ve takip etmeyi seçtiğiniz kanalları içerirken, aile, arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir şekilde konumlanıyor.

KANAL ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

WhatsApp’ı açın ve sağ üstte bulunan üç noktaya tıklayın. Yeni Grup seçeneğine tıklayın. Bir kişi ekleyerek grubu kurun. Grup sayfasına girin ve yine sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın ve ardından 'Grup bilgisi' sekmesine tıklayın. Grup Ayarları’na basın. Burada Grup bilgisini düzenle ve Mesaj gönderebilir seçeneklerini göreceksiniz. Tam bir kanala sahip olmak için her birinin üzerini tıklayın. Açılacak pencereden Sadece Yöneticiler seçeneğini etkin hale getir ve Tamam diyerek çıkın.

Whatsapp kanalına kişi ekleme ve düzenleme

Grup sayfanı yani kanalını aç.

Tıpkı yukarıda anlattığımız gibi, sağ üst köşedeki üç noktaya tıkla ve Grup Bilgisi’ne dokun.

Katılımcı eklenin altında Bağlantı yoluyla davet et seçeneğini tıkla.

Açılacak pencerede bir Davet bağlantısı göreceksin, bunu ister WhatsApp ile ister diğer mesajlaşma uygulamaların ile paylaşarak veya kopyala yapıştır yaparak dilediğin şekilde gönderebilirsin.