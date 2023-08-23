Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Rusya'da yaşanan olay sonrası suikast iddiaları gündeme geldi.

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düştü. Kazada, 3’ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Uçağın yolcu listesinde Prigojin’in de bulunduğu aktarılırken, Prigojin’in uçakta olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tver Bölgesi’ne düşen uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yolcu listesinde Evgeny Prigojin’in adı ve soyadı var” denildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Uçak, Şeremetyevo Havaalanı’ndan (Moskova), St. Petersburg’a uçuştaydı. Uçağın içinde 3’ü uçak personeli olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu” ifadeleri kullanılarak, uçağın kalkıştan yarım saat sonra düştüğü aktarıldı.



Wagner’in 24 saat süren isyanı

Rusya'nın Ukrayna Savaşı’nda cephede aktif rol alan Wagner lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda isyanı 24 saat sonra geri çekilmişti. Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu.