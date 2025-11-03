Düzce’de mahalli lig genç kızlar müsabakaları sona erdi.

2025-2026 sezonu Mahalli Lig Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları, Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda Düzce Voleybol A Takımı şampiyonluğa ulaştı.Turnuvayı Düzce 1907 Spor Kulübü ikinci, Düzce Voleybol B Takımı ise üçüncü sırada tamamladı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk tarafından takdim edildi. Arslantürk, genç sporcuları gösterdikleri mücadele ve centilmence oyun anlayışları için tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Düzce’de genç sporcuların gelişimine katkı sağlayan Mahalli Lig müsabakaları, hem sporculara tecrübe kazandırdı hem de voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.