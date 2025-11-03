Floor Curling Denizli İl Birinciliği Yarışmaları, hafta sonu Merkezefendi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşti. 11 kulüpten 78 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmalar sonunda şampiyonlara ödülleri törenle takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Curling Federasyonu Denizli İl Temsilciliği koordinesinde 02 Kasım Pazar günü gerçekleşen Floor Curling Kulüpler İl Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. Merkezefendi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmalara, 11 kulüpten toplamda 78 sporcu katıldı. Dostluğun ve rekabetin birlikte yaşandığı müsabakalar sonunda düzenlenen törende, dereceye giren takımların sporcularına kupa ve madalyaları Curling İl Temsilcisi Ersan Yılmaz tarafından takdim edildi. Kadınlar, Erkekler ve Karma kategorilerinde ilk iki sırayı alan takımlar, 17-23 Kasım tarihlerinde Samsun’da yapılacak olan Floor Curling Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda Denizli’yi temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye girerek Denizli İl Şampiyonasında, kadınlar kategorisi birincisi Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Spor Kulübü, ikincisi Tavas Birlik Spor Kulübü, üçüncüsü Tavas Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü ve dördüncüsü Gümüşçay Spor Kulübü oldu. Karma kategoride, Tavas Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü birinci, Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Spor Kulübü ikinci, Tavas Belediye Spor Kulübü üçüncü olurken Tavas Kızılca Spor Kulübü dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Denizli Gümüşçay Spor Kulübü birinci, Denizli Vefa Spor Kulübü ikinci, Tavas Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü üçüncü ve Babadağ Birlik Spor Kulübü dördüncü olarak Floor Curling Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda Denizli’yi temsil etmeyi hak kazandılar.