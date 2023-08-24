Sabiha Gökçen Havalimanında bir bankın üzerinde öpüşen genç çift, orada bulunan bir kadın tarafından azarlandı. Genç çift kadınla tartışmaktan kaçınarak oradan uzaklaşmayı tercih etti.

Gençlerin öpüştüğünü gören kadın bir anda çılgına döndü. Gençlere sözlü saldırıda bulunan kadının bağrışları etraftakilerin de dikkatini çekti.

"sarılıyorlar tamam, oturuyorlar tamam ama öpüşüyorlar, saygılı olmak zorundasınız, terbiyesizler" şeklinde bağırmaya devam eden kadının tavrı karşısında sakinliğini koruyan genç çift oradan uzaklaşmayı tercih etti.