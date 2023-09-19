Savaş Cebeci'nin fitness ve yaşam tarzı videolarında yer alan, "İsterse dünya şampiyonu olsun, 70 kilo adamdan dayak yemem" şeklindeki sözleri üzerine Kaan Kazgan meydan okudu ve bu meydan okuma sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

İki isim arasındaki gerilim, sonunda fiziksel bir çatışmaya dönüştü ve ormanlık alanda yapılan kavga, kanlı bir şekilde sonuçlandı. Bu olay, sosyal medyada geniş çapta tartışma yarattı ve kamuoyunun dikkatini çekti.

BOŞ ARAZİDE KAVGA ETTİLER

Cebeci’nin sözleri üzerine 2011 yılından beri profesyonel olarak müsabakalara çıkan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, 49 yaşındaki vücut geliştiricisine meydan okudu.

İkilinin sözleşerek İstanbul’da boş bir arazide yaptığı kavganın görüntüleri, sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

KAVGA SONRASI İLK AÇIKLAMA: TEBRİK EDİYORUM

Kavganın ardından hastaneye giden Savaş Cebeci sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aracının içinden video paylaşan Cebeci, durumunun iyi olduğunu söylerken, "Arkadaşlar Kaan Tuzla'ya geldi. Maç yaptık, beni yendi. Öncelik'ye Tuzla'ya geldiği ve beni yendiği için tebrik ediyorum. Beni yendi, helal olsun. Delikanlıca bir maç oldu. Kaşımda biraz açılma var. Herkese bol şans" diye konuştu.