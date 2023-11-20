CW Enerji, birbiri ardına düzenlenen fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Firma, 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen EIF Enerji Kongresi ve Fuarı’nda yerini alırken, CV Charging Vehicles markası ile de 16-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Go Green Türkiye Fuarı’nda adeta göz kamaştırdı.

Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, kullanıcılarına büyük avantajlar sunan teknolojileri Ekovitrin Haber Merkezinden Ali Karabaş'a anlattı.

Firma, 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan EIF Enerji Kongresi ve Fuarı’nda Platin Sponsor olarak yerini aldı ve AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği ürünlerini katılımcılarla bir araya getirdi.

CW Enerji, hayata geçirdiği CV Charging Vehicles markası ile de 16-18 Kasım tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı’nda (Go Green Türkiye) araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında sundukları çözümleri katılımcılarla buluşturdu.

EIF Enerji Kongresi ve Fuarı’nda Platin Sponsor

Fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, her iki fuarda da yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Sarvan, “EIF Enerji Kongresi ve Fuarı’nda Platin Sponsor olarak katılım sağladık ve fuarda AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz ürünlerimizi sergiledik. Son teknoloji ile ürettiğimiz yenilikçi çalışmalarımızı katılımcılara sunduk. Fuarda mevcut ve potansiyel müşterilerimizle çeşitli görüşmeler yapma şansı da yakaladık. Ayrıca fuarda yeni ürünümüz lityum batarya kabinini de sergiledik. Ürünümüz 60 kWh lifepol batarya kimyasına sahip. 50 kW hybrid invertör çıkışlı bir kabin. İçerisinde klima ve yangın söndürme cihazı mevcut” dedi.

Fuarda dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilerle bir araya geldiklerini belirten Sarvan, 144 metrekarelik asma katlı stantları ile adeta göz kamaştırdıklarına dikkat çekti.

Go Green Türkiye Fuarı’na katılım sağladık

Hayata geçirdikleri CV Charging Vehicles markası ile de elektrikli araçlar şarj istasyonları sektöründe faaliyet gösterdiklerini dile getiren Sarvan, bu alanda son yıllarda kullanımı gün geçtikçe artan elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti verdiklerini söyledi.

Sarvan, “CV Charging Vehicles markamızla elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında detaylı çözümler sunuyoruz. Enerji sektöründeki bilgi, birikim ve tecrübelerimizi CV Charging Vehicles markası ile sürdürüyoruz. Bu alandaki fuarlarda da boy gösteriyoruz. Bu çerçevede Go Green Türkiye Fuarı’na katılım sağladık. Çalışmalarımızı fuarda katılımcılara yakından sunma imkanı bulduk ve gelişmeler hakkında detaylı bilgiler aktardık” diye konuştu. Sarvan, elektrikli araç şarj istasyonu ile elektrikli araçların şarj ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir bir şekilde sunmayı ve daha temiz bir dünyaya katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Sektörlerini ilgilendiren fuarlarda yer almaya devam edeceklerini belirten Sarvan, çalışmaya, üretmeye, yeni projeleri hayata geçirmeye, yerli ve milli üretim ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.