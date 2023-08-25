Önceki gece arkadaşlarıyla Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan bir çorba salonuna giden gruba aynı restaurantta çorba içen grup; iddiaya göre yanındaki kadınlara laf atınca önce sözlü ardından yumruklu kavga başladı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların araya girme gayretleri sonuç vermezken laf atılan kadının erkek arkadaşını sakinleştirmesi de zor oldu. Yumrukların ardı ardına sıralandığı kavgada önce sandalyeler sonra da masalar kullanılırken, erkek arkadaşını sakinleştirmeye çalışan kadının gayretleri ise karşı gruptaki kişinin yumrukları boşa çıkarttı.

İşyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde kavga esnasında kız arkadaşına laf atılan gencin kafasında tabakta kırıldığı görülüyor. İddiaya göre yanındaki kız arkadaşına laf atma yüzünden çıkan kavga sonrası çorbacı da kullanılan masa, tabak ve sandalyeler kullanılmaz hale gelirken, kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavganın çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.