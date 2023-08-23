Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 20.25 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı.

Acımadan vurdu

Olayın büyümesi üzerine Sibel K. (61) yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat Akyıldız (64) ile Süleyman Akyıldız’a (83) ateş etti.

Nurhayat Akyıldız bacağından yaralanırken, Süleyman Akyıldız ise karnından ve bacağından vuruldu. Yarlı çift hastanede tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Süleyman Akyıldız bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.