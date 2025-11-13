Gecikme Zammı Yüzde 4,5’tan 3,7’ye İndirildi

Kamu alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda uygulanan aylık gecikme zammı oranı, uzun süredir geçerli olan yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 3,7’ye çekildi.

Bu indirimle birlikte, vergi, idari para cezası ve SGK prim borçlarını gecikmeli ödeyen mükelleflerin üzerindeki faiz yükü azaltılmış oldu. Yeni oran, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında her ay için ayrı ayrı uygulanmaya devam edecek.

Ekonomik istikrar ve tahsilat verimliliğini artırmayı hedefleyen karar, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için ödemelerde kolaylık ve öngörülebilirlik sağlamayı amaçlıyor.

Tecil Faizi Yıllık Yüzde 48’den 39’a Düştü

Borçların taksitlendirilmesi (tecil) halinde uygulanan yıllık faiz oranı da önemli bir düzenlemeyle yüzde 48’den yüzde 39’a indirildi.

Tahsilat Genel Tebliği ile yürürlüğe giren yeni oran, bugünden itibaren yapılacak taksitlendirme başvurularında geçerli olacak.

Önceden yapılandırılmış veya tecil edilmiş borçlarda ise eski faiz oranı uygulanmaya devam edecek. Böylece, yeni başvuru yapan mükellefler daha avantajlı koşullardan yararlanabilecek.

Borç Yapılandırma İhtiyacını Azaltacak Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, faiz indirimlerinin yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlamadığını, aynı zamanda sık sık çıkarılan yeniden yapılandırma düzenlemelerine olan ihtiyacı da azalttığını belirtti.

Yeni oranlar sayesinde mükelleflerin mevcut taksitlendirme imkanlarını daha sürdürülebilir biçimde kullanabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomik istikrar politikaları çerçevesinde yapılan bu düzenlemenin, kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırması ve borçlulara nefes aldırması bekleniyor.

Yeni Oranlar Ne Zaman Geçerli Oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni faiz oranları 13 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bundan sonraki dönemde yapılacak tüm ödemelerde ve tecil başvurularında bu oranlar esas alınacak.