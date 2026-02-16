Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini artırma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Gürlek, hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Gürlek, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin tesisi için her platformda desteğin süreceğini ifade etti.