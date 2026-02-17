İlk Turda 202,7 Puan

Oyunların 10. gününde, Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda gerçekleştirilen erkekler süper takım müsabakasında milliler ilk tur performanslarıyla toplam 202,7 puan elde etti.

Fatih Arda İpcioğlu, 123 metrelik atlayışıyla 103 puan aldı.

Muhammed Ali Bedir ise 114 metreye ulaşarak 99,7 puan topladı.

İki sporcunun toplam puanı Türkiye’ye 15’inciliği getirdi.

Olimpiyat Serüveni Sona Erdi

Süper takım müsabakası, Türk sporcular için Milano-Cortina 2026’daki son yarış oldu.

Üçüncü kez olimpiyat heyecanı yaşayan Fatih Arda İpcioğlu, daha önce normal tepe kategorisinde 44’üncü, büyük tepede ise 37’nci sırayı elde etmişti. Olimpiyatlara ilk kez katılan Muhammed Ali Bedir ise hem normal tepe hem de büyük tepe yarışlarını 48’inci sırada tamamladı.

Türkiye, kayakla atlama süper takım kategorisindeki 15’incilik derecesiyle oyunlardaki mücadelesini tamamladı.