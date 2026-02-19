Soğuk havaya rağmen meydanda bir araya gelen Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. İftarın ardından saf tutan kalabalık, Times Meydanı’nda hep birlikte teravih namazı kıldı.

Dünyanın en işlek ve sembolik noktalarından biri olan Times Meydanı’nda gerçekleştirilen program, çevredeki vatandaşlar ve turistlerin de ilgisini çekti. Katılımcılar, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu Amerika’nın kalbinde yaşamanın anlamlı olduğunu ifade etti.

Organizasyonu düzenleyen gönüllüler, Ramazan boyunca benzer etkinliklerin devam edebileceğini belirtti. Meydanda okunan dualar ve kılınan namazın ardından program olaysız şekilde sona erdi.