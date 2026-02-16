* Program kapsamında başarılarıyla öne çıkan She’s Mercedes kadınları; “Sürdürülebilirlik”, “Teknoloji & İnovasyon” ve “Yaratıcı Endüstriler” olmak üzere üç ayrı kategoride projeleriyle seçilen mentilere mentorluk desteği sunuyor.

* Program; iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen yaklaşımı, mentorluk modeli ve sürdürülebilir etki yaratma hedefiyle öne çıkarak dört adet uluslararası ve iki adet ulusal ödül kazandı.

* Yedi ay sürecek She’s Mentoring Programı’nın sonunda, her kategoride birinci seçilen mentiler toplamda 1,8 milyon TL değerinde ödül kazanacak.







2015 yılından bu yana dünya genelinde 70’i aşkın ülkede aktif olarak birbirinden başarılı kadınları bir araya getiren She’s Mercedes platformu, Türkiye’de 2019 yılında faaliyete geçerek, kültür & sanat, müzik, spor, moda ve girişimcilik gibi farklı alanlarda sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Bu güçlü yapıdan beslenerek bir adım daha ileriye taşınan ve 2024 yılında hayata geçirilen, kısa sürede hem katılımcılardan hem de sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gören She’s Mentoring Programı, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı prestijli ödüllerle başarısını taçlandırdı. 2025 yılında, Türkiye’nin 47 ilinden ve 5 farklı ülkeden 638 başvuru alan programa seçilen 33 genç kadın, yedi ay boyunca alanında öncü kadın liderlerle birebir çalışma fırsatı elde etti. Katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmek, profesyonel ağlarını genişletmek ve kariyerlerinde cesur adımlar atmalarını teşvik etmek üzere ilham dolu bir platform sunan program, 2026 başvuru sürecini başlattı.









2026 Dönemine Dair Detaylar





She’s Mercedes çatısı altında yürütülen program, bu yıl da “Sürdürülebilirlik”, “Teknoloji & İnovasyon” ve “Yaratıcı Endüstriler” olmak üzere üç kategori altında, ilham alanlarına göre belirlenmiş öncü kadın liderleri genç yeteneklerle bir araya getiriyor. Program, bilgi ve deneyim paylaşımını merkeze alan mentorluk modeliyle katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmeyi, profesyonel ilişkilerini genişletmeyi ve kariyer hedeflerini somut projelere dönüştürmelerini amaçlıyor.







Başvuru ve değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından Nisan ayında başlayacak 2026 dönemi boyunca mentiler; She’s Dreaming platformu kapsamında profesyonel ağ kurma, öz motivasyon, strateji geliştirme, kişisel farkındalıklarını artırma ve yeni nesil liderlik yetkinliklerini güçlendirme konularında kapsamlı bir gelişim sürecine dahil olacak. Başvuruların değerlendirme sürecinde Fox HR tarafından yapılacak uluslararası standartlarda yetkinlik testleri ile jüri üyeleri tarafından bir seçim yapılacak. Değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan mentiler, kendi kategorileri kapsamındaki mentorlarıyla eşleştirilerek birebir çalışma fırsatı elde edecek. Yedi ay sürecek bu yolculukta mentorlar, deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaşarak mentilerin projelerini geliştirmelerine ve iş dünyasında daha güçlü adımlar atmalarına destek olacak.







Menti olarak seçilmeyen ancak jüri değerlendirmesi öncesinde son aşamaya kalan adaylar ise ilgili kategori liderleriyle gerçekleştirilecek online eğitimlere ve She’s Dreaming platformu kapsamındaki dijital gelişim programlarına katılma imkânı bulacak. Program sonunda jüri tarafından üç farklı kategoride birinci olarak seçilen mentiler, kişi başı 600.000 TL olmak üzere toplamda 1,8 milyon TL değerindeki ödülün sahibi olacak. Bu ödül, kazanan mentilerin projelerini hayata geçirmeleri ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için önemli bir kaynak oluşturacak.







Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam: “Bir kadının gerçeğe dönüştürdüğü her hayalin, bir diğerinin yolunu ilhamla aydınlattığına ve cesaret kaynağı oluşturduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda başlattığımız She’s Mentoring Programı ile sadece bir program değil, bir dayanışma hikayesi yazıyoruz. Kadınların birbirinden öğrenerek güçlendiği, deneyimle büyüdüğü bir ekosistem yaratıyoruz. İlk dönemden itibaren tanık olduğumuz değişim ve dönüşüm, sadece bireyleri değil toplumun geleceğini de güçlendiriyor. Daha fazla genç kadının yolculuğuna eşlik etmeyi hedeflediğimiz programımızın üçüncü yılında, sürdürülebilir bir dönüşümü desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.







She’s Mentoring Programına Nasıl Başvurulur?



Programın yeni dönem başvuruları, Mercedes-Benz’in resmi web sitesi üzerinden 13 Mart 2025 tarihine kadar alınacak. Detayları ve katılım koşullarını öğrenmek için <https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/brand/shes-mercedes/she-is-mentoring.html> https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/brand/shes-mercedes/she-is-mentoring.html <https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/brand/shes-mercedes/she-is-mentoring.html> adresini ziyaret edebilirsiniz. Program, toplumsal fayda yaratma misyonuyla yola çıkarak güçlü bir topluluk oluşturmaya devam ediyor.



She’s Mentoring Programı, yeni nesil liderlere ilham vermeye ve genç kadınları gelecekteki başarıları için desteklemeye devam edecek.