Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Soruşturmanın, Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev yapan bazı kişilerin, görev yaptıkları dönemde şüpheli bahis hareketlerine karıştıkları iddiası üzerine yürütüldüğü öğrenildi.

Şüphelilerin; rakip lehine oynanan bahisler, gol bahisleri (alt-üst) ve oyuncu performansına yönelik bahis seçenekleri üzerinden kuponu bulunan kişilere ilişkin işlemler yaptığı öne sürüldü. Ayrıca yöneticilik yaptığı futbol kulübünün maçlarına yönelik şüpheli bahis tercihleri tespit edilen kişilerin de inceleme altına alındığı belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 31 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar, harici hafıza birimleri ve USB bellekler dahil çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin kimlik ve konum bilgilerine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, haklarında yürütülen soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.