Adana Müze Konferans Salonu’nda düzenlenen kura törenine kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Projeye Adana genelinde toplam 165 bin 173 başvuru yapıldığı bildirildi.

“Yeni Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin her yıl çok sayıda depremle karşı karşıya kaldığını belirterek, tek bir ailenin dahi evsiz bırakılmaması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Suver, 500 bin konut hedefinin hayata geçirileceğini vurgulayarak, “Yeni Türkiye Yüzyılı demek, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almak demektir” dedi. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara da seslenen Suver, ilerleyen süreçte yeni konut kampanyalarının devam edeceğini kaydetti.

“Kira ve konut fiyatları düşecek”

Mustafa Yavuz ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı liderliğinde yaşanan sürecin “asrın dayanışması ve asrın inşası”na dönüştüğünü belirtti.

Yeni konutların sadece barınma ihtiyacını karşılamayacağını, aynı zamanda sosyal yaşam alanlarıyla birlikte planlandığını ifade eden Yavuz, “Yeni konutların yapılmasıyla birlikte hem kiralarda hem de satış fiyatlarında düşüşler yaşanacak” diye konuştu.

Tören, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sona erdi.