Operasyonun adreslerinden biri, sosyetenin ve sanat dünyasının sıkça tercih ettiği “Terzi” isimli mekan oldu. Mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli’nin de gözaltına alınması, soruşturmanın eğlence dünyasının merkezine uzandığı yorumlarına neden oldu.

Gözaltına alınan isimler arasında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, pop müziğin bilinen isimlerinden Murat Dalkılıç, modacı Kemal Doğulu, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve boksör Adem Kılıçcı gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı. Ayrıca şarkıcı Edis hakkında da dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bazı şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, mahkeme 5 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.